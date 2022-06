Grüsse von der Sonnenseite

Florian Weitzel

Nach zwei Jahren digitaler Palmen, scheint die Sonne Südfrankreichs endlich wieder in echt auf uns: Abbie Ramakrishnan (Senior Communications Strategist bei Saatchi & Saatchi Zürich) und ich sind am Cannes Lions International Festival of Creativity angekommen. Und wenn man sich die RSVPs so anguckt: nicht nur wir. Wer in der Kreativbranche etwas auf sich hält, scheint hier zu sein.

«Cannes Lions still matters», schrieb The Drum diese Woche. Das ist so. Von den grossen Konzernen wie Google, Meta, Amazon und Spotify, hat es sich jedenfalls niemand nehmen lassen, sich ein Stückchen Cote d’Azur unter den Nagel zu reissen und ihre Zelte am Boulevard zwischen Yachthafen und Palm Beach aufzuschlagen.

Wir sind besonders gespannt auf die Talks von Adweek und The Drum. Denn auch wenn die Woche gerade erst startet, lässt sich eine Sache schon erkennen: Diversity, Inclusion und Empowerment waren noch nie so grossgeschrieben. Finden wir gut, die Themen spielen bei uns natürlich auch eine wichtige Rolle und wir hoffen auf viele Inputs, die wir mitnehmen können. Ansonsten zeigt sich Cannes international wie eh und je, viele bekannte Gesichter und Themen, die in den letzten zwei Jahren verloren gegangen sind.

Irgendwie ist also alles wie immer und irgendwie auch nicht. Und irgendwie hat beides sein Gutes. Für uns jedenfalls ist das Festival eine sehr schöne Möglichkeit, mal wieder über unseren «Zürcher Geschnetzeltes»-Tellerrand zu gucken und zu schauen, was hinter den Alpen alles so geht.

Für Kurzentschlossene ein kleines Service-Announcement von uns an euch: Hier lässt sich das Festival-Feeling am besten spüren, auch, wenn die Plätze mittlerweile knapp werden. Wir würden uns jedenfalls freuen, ein paar von euch zu treffen. Wer vorbeikommt, kann uns vielleicht etwas Senf mitbringen, der ist nämlich gerade Mangelware in Frankreich.

Liebe Grüsse Abbie und Flo

In der Serie «Postkarte aus Cannes» teilen verschiedenen Vertreterinnen und Vertreter der Schweizer Werbebranche ihre Eindrücke und Erlebnisse am Cannes Lions 2022. Den Auftakt macht Florian Weitzel, Creative Director bei Saatchi & Saatchi Zürich. Er besucht das Festival zusammen mit Abbie Ramakrishnan (Senior Communications Strategist bei Saatchi & Saatchi Zürich).