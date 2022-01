Jetzt mal halblang

Christian Beck

«Kommunikativer Overkill beim Blick – wie Ringier alles nur noch schlimmer macht.» So heisst es in der NZZ. Den Overkill sehe ich aber auch bei jenen, die den verbalen Ausrutscher von Ringier-CEO Marc Walder nun instrumentalisieren. Allen voran sind es vor allem Personen, die den bundesrätlichen Corona-Massnahmen kritisch gegenüberstehen.

Klar, Walders Aussage war ungeschickt. In einem Video war zu hören: «Wir hatten in allen Ländern, wo wir tätig sind – und da wäre ich froh, wenn das in diesem Kreis bleibt – auf meine Initiative hin gesagt: ‹Wir wollen die Regierung unterstützen durch unsere mediale Berichterstattung.›»

Jetzt mal bitte alle einen Gang runterschalten. Es waren nicht nur die Ringier-Medien, die zu Beginn der Pandemie einen regierungsfreundlichen Kurs gefahren sind. «Die eher unkritische Berichterstattung in den ersten Märzwochen kann man verantwortungsethisch durchaus für angebracht halten», sagte Medienwissenschaftler Vinzenz Wyss 2020 in einem persoenlich.com-Interview. Weil: «Journalisten sind einerseits beruflich dazu angehalten, Behörden zu hinterfragen und zu kritisieren. Auf der anderen Seite müssen sie sich auch darüber im Klaren sein, was sie mit ihrer Berichterstattung auslösen könnten.»

Walders Aussage kann jetzt nur gegen ihn verwendet werden wegen des kleinen Nebensatzes: «Da wäre ich froh, wenn das in diesem Kreis bleibt.» Hier wittern nun verschiedene Kreise eine Verschwörung. Ein Zürcher SVP-Kantonsrat fordert auf Twitter Walders Rücktritt. Er vergleicht den «#WalderGate» mit der Affäre um den Ex-Nationalbankchef Philipp Hildebrand. Die Prognose des SVP-Politikers: «Ringier-Walder wird am Montag seinen Rücktritt bekannt geben.» Danach auch noch Christian Dorer, Chefredaktor der Blick-Gruppe.

Dass die Suppe momentan derart heiss gekocht wird, nervt nur noch. Dass es vor allem Kritiker der Corona-Massnahmen sind, die in diesem Fall am lautesten gegen Ringier anbrüllen, ist schlicht nur noch peinlich. Der Skandal wird genau von jenen herbeigeredet, die sich zuvor darüber beklagten, dass vor allem Medien einen Keil in die Bevölkerung schlagen würden.

Der Fall Marc Walder ist kein Skandal. Es war nur eine ungeschickte Äusserung. Und diese rechtfertigt keinen einzigen Rücktritt.