Untersuchung ja, Integrität second?

«Um das Verfahren in einem angemessenen Zeitraum abschliessen zu können, könne die Fachstelle nur Meldungen bis am 6. April 2023 berücksichtigen.» Bitte was? Und sind bis dahin wirklich alle kontaktiert worden – auch ehemalige Mitarbeitende? Und wie wird die Integrität der Untersuchung nach der Vorwegnahme einzelner Ergebnisse und in diesem kurzen Zeitraum überhaupt noch sichergestellt?