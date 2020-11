Nexum: Dreifache Verstärkung für UX und Design

Die Digitalagentur Nexum baut ihre UX- und Designkompetenzen weiter aus. Frank Salathé verantwortet neu die Themen UX & Design über alle Standorte der Nexum hinweg. Er greift dazu auf über 30 Experten für User Experience, Interface und Visual Design zurück. Damit reagiert Nexum auf die gestiegene Relevanz digitaler Nutzererlebnisse, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

«Den ersten Kontakt mit Marken haben Verbraucher heute in der Regel nicht mehr im Laden, sondern in digitalen Kanälen», wird Nicola Schlup, Managing Director von Nexum Agency Switzerland, zitiert. «Über positive oder negative Kundenerlebnisse entscheiden deshalb immer mehr die digitalen Touchpoints. Das Design bestimmt das Nutzererlebnis und damit die Wahrnehmung und den Wert der Marke. Wir freuen uns daher sehr, dass wir mit Frank Salathé einen erfahrenen Spezialisten und Strategen mit langjähriger Erfahrung an Bord haben.»

Mit der Bündelung der UX- und Design-Kompetenzen schaffe Nexum die Voraussetzungen dafür, Kunden künftig noch umfassender bei der langfristigen Entwicklung und Optimierung von Nutzererlebnissen und Conversions zu unterstützen.

Hattrick in Bern



Salathé kommt von der Digitalagentur Ginetta, wo er den Berner Standort aufgebaut hat und zuletzt als Business- und Design-Stratege tätig war (persoenlich.com berichtete). Parallel ist er als Gründer und Co-Organisator des UX-Meetups Bern und als Prüfungsexperte im Bereich Interaction Design an der Schule für Gestaltung Bern/Biel aktiv. In seiner Tätigkeit bei Nexum liegt sein Fokus unter anderem auf der digitalen Plattform- und Produktentwicklung.

Neu an Bord ist auch Daniel Bossard, der als Lead Product- und UX-Designer die Competence Unit um Salathé verstärkt. Bossard arbeitete zuletzt als Head of Product Design bei Scout24 und bringt so eine langjährige Erfahrung im Bereich UX- und Product-Design mit. Ebenfalls ein Neuzugang mit fundierter UX-Expertise im Plattformgeschäft ist Phil Bergdorf. Auch er war bei Scout24 als Head of User Experience tätig und wird bei Nexum als Lead UX-Strategist tätig sein. (pd/cbe)