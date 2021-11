Telekommunikation: Firmen wollen Tech-Giganten zur Kasse bitten

Wegen der starken Nutzung wollen die europäischen Telekomfirmen den grossen US-Tech-Konzernen einen Teil der Kosten für den Ausbau des Netzes in Europa auferlegen. «Ein grosser und wachsender Teil des Netzwerkverkehrs wird von grossen US-Plattformen generiert und monetarisiert, aber das erfordert kontinuierliche, intensive Netzwerkinvestitionen und Planung durch den Telekommunikationssektor», schrieben die Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Telekom und Vodafone sowie weitere europäischer Unternehmen, darunter die Swisscom, in einer gemeinsamen Erklärung, die von der Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag eingesehen wurde.

Zu den Unterzeichnern gehören zudem Telefonica, Orange, KPN, BT Group, Telekom Austria, Vivacom, Proximus, Telenor, Altice Portugal und Telia Company.

Diese Investitionen könnten nur dann nachhaltig sein, wenn die grossen Tech-Unternehmen auch einen «fairen Beitrag» zu den Netzkosten leisten würden. Die Investitionen im europäischen Telekommunikationssektor stiegen im vergangenen Jahr mit 52,5 Milliarden Euro auf ein Sechsjahreshoch.

Die Telekommunikationsbranche steht vor massiven Investitionen in 5G-, Glasfaser- und Kabelnetze, um unter anderem mit den Daten- und Cloud-Diensten von Netflix und Google fertig zu werden. (sda/reu/tim)