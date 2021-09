Webrepublic: Mandat von Schweiz Tourismus verteidigt

Der Tourismus und die Bedürfnisse der Reisenden haben sich durch die Covid-19-Pandemie stark verändert, die Branche befindet sich im Umbruch. Entsprechend sind auch neue Marketingmassnahmen gefragt, welche die Veränderungsprozesse widerspiegeln. Diese Herausforderung packen Schweiz Tourismus und Webrepublic gemeinsam an, wie es in einer Mitteilung heisst: Die Zürcher Agentur hat das Mandat im Bereich Suchmaschinenwerbung, das bereits seit 2018 besteht, verteidigt und für mindestens zwei Jahre verlängert.

Etienne Copiery, Digital Marketing Manager bei Schweiz Tourismus, lässt sich wie folgt zitieren: «Webrepublic ist in ihrem Angebot detailliert auf die Anforderungen unserer Ausschreibung für eine SEA-Agentur eingegangen und hat in vielen Bereichen vorhandenes Potenzial aufgezeigt. Wir erhoffen uns von der Zusammenarbeit mit Webrepublic, mittels SEA zukünftig noch mehr Erkenntnisse über unsere Zielgruppen zu gewinnen.»

Die Native Speakers von Webrepublic realisieren die globalen SEA-Aktivitäten von Schweiz Tourismus in 7 Sprachen für 16 verschiedene Märkte. «Das gezielte und optimierte Ausspielen von Search Ads gehört genauso zum holistischen Ansatz wie das Beobachten globaler Tourismustrends», wie es weiter heisst. So gelinge es, frühzeitig und datenbasiert Marktveränderungen zu erkennen und diese direkt in die Kampagnen einfliessen zu lassen. Ein weiterer zentraler Aspekt seien Insights zu den Bedürfnissen der Zielgruppe, die auf einer fundierten Datengrundlage mit Fokus auf First-Party-Daten und Google-Daten basieren.

«Als proaktiver SEA-Partner von Schweiz Tourismus wollen wir das gesamte Potenzial der Branchenentwicklung ausschöpfen und das Reisen in die und innerhalb der Schweiz fördern. Der hohe Qualitätsanspruch, für den die Schweiz steht, reflektieren wir in unseren hochwertigen Kampagnen», so Webrepublic-CEO Tom Hanan. (pd/tim)