Coronakrise: Marc Walder spricht von «digitalem Versagen»

«Es sieht leider nicht gut aus in der Schweiz», schreibt Marc Walder, Ringier-CEO und Gründer der Standort-Initiative Digitalswitzerland, in einem Kommentar im Blick. Dieser wurde am Mittwoch prominent auf der Frontseite platziert.







So gebe immer noch «keine zentrale Plattform, die alle relevanten Daten der Corona-Pandemie auf einen Blick sichtbar macht», kritisiert Walder. Auch habe die Covid-App ihr Ziel verfehlt. Ebenso gebe es noch nicht in allen Kantonen «eine verlässliche, einfach bedienbare Registrierungsplattform für Impfwillige». Und, so Walder, die Impf-Plattform meineimpfungen.ch weise «gravierende Sicherheitsmängel» auf (persoenlich.com berichtete).

Obwohl die Schweiz eine «Wissensnation» sei, sei der öffentliche Sektor «nicht fähig, diese historische Krise dank digitaler Hilfsmittel besser, schneller, sicherer und effizienter zu bewältigen», so Walders Fazit. (cbe)