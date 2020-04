SRF: Neuer YouTube-Kanal für Kinder

Beim neuen YouTube-Kanal SRF Kids erhalten Eltern Unterstützung bei der Suche nach sicheren und altersgerechten Inhalten für ihre Kinder. Sie bekommen etwa Zugang zu Wissen und Information, werden auf spannende Entdeckungsreisen mitgenommen und zum Mitmachen animiert. Das Angebot vereint verschiedene Reihen aus dem Kinderprogramm und dem Schulfernsehen von SRF in einem Kanal. Dabei stehen diverse Playlists und Formate zur Auswahl. SRF Kids richtet sich an Familien mit Kindern von drei bis zwölf Jahren, wie es in einer Mitteilung heisst.

Bei «Clip und klar!» gibt es etwa Antworten auf Wissensfragen aus vielen Bereichen des Alltags, in «Achtung, fertig, fit!» zeigen Sportlerinnen und Sportler, wie man mit einfachen Übungen auch zu Hause nicht einrostet und bei «Anna erfüllt Wünsche» werden kleine und grosse Kinderträume wahr. Zudem geht es mit «Pätagei» auf Streifzüge in der Welt der Tiere, «Frag Fred» liefert Antworten aus der digitalen Welt, und um echte Freundschaft dreht sich die Serie «Tilt!».

Auch Inhalte zur Aktualität sind auf SRF Kids zu finden: In verschiedenen Videos wird etwa die Situation der Corona-Pandemie für Kinder verständlich eingeordnet. Dabei wird das Angebot auf SRF Kids kontinuierlich ausgebaut. So werden demnächst auch weitere Videoreihen und eigenproduzierte Hörspiele sowie das «Guetnachtgschichtli» auf SRF Kids zu finden sein.

Der Start des YouTube-Kanals SRF Kids wurde aufgrund der Pandemie kurzfristig vorgezogen. «In der aktuellen Situation wünschen sich viele Familien eine Ergänzung zu den internationalen Kinderserien und -Filmen durch ein unterhaltsames und sinnvolles Angebot aus der Schweiz. Das zeigt sich etwa durch die verstärkte Nutzung der Websites unseres Kinderprogramms und Schulfernsehens», wird Christoph Aebersold, Leiter des Bereichs Familie bei SRF, in der Mitteilung zitiert.

Der YouTube-Kanal SRF Kids ist mit dem Label «kids content» deklariert und entspricht damit verschärften Richtlinien zum Kinderschutz. Um Kinder beispielsweise nicht mit Hasskommentaren zu konfrontieren, ist die Kommentarfunktion ausgeschaltet. Auch gibt es am Schluss eines Videos keine automatisierte Weiterleitung auf weitere Inhalte. (pd/cbe)