Nau.ch: Newsportal ist seit fünf Jahren online

Am Dienstag vor fünf Jahren, am 18. Oktober 2017, ging das Schweizer Nachrichtenportal Nau.ch online (persoenlich.com berichtete). Mit der eigenen Website und App sowie über die schweizweiten Bildschirme in öffentlichen Verkehrsmitteln, an Tankstellen, Postfilialen und Fitnesscentern konnte sich die junge Medienmarke Nau.ch in der Schweiz und dem nahen Ausland eine treue Leserschaft erarbeiten, wie es in einer Mitteilung heisst.

Heute verzeichnet Nau.ch laut eigenen Angaben im Durchschnitt täglich rund 500'000 Zugriffe auf die von gut 60 Mitarbeitenden produzierten Nachrichten aus der Zentralredaktion in Liebefeld bei Bern und ihren regionalen Ablegern. Dass sich die Nau-Redaktion mit rund 3,5 Millionen Unique Usern pro Monat nach fünf Jahren einen festen Platz im Schweizer Medienmarkt erarbeitet habe, belege das aktuelle Medienqualitätsrating 2022: Nau.ch rangiert in der Kategorie der Boulevard- und Pendlerzeitungen auf dem zweiten Rang.

Unabhängigkeit – Agilität

«Mit Stolz blickt die Nau.ch-Crew – welche zu 55 Prozent weiblich ist und deren Führungspositionen zum überwiegenden Teil von Frauen besetzt sind –, auf das in den vergangenen fünf Jahren Erreichte zurück», heisst es in der Mitteilung weiter. «Nau.ch orientiert sich konstant an der Leserschaft und ist unabhängig von allen grossen Medienhäusern. Diese Konstellation ermöglicht uns Agilität und Geschwindigkeit, um im Schweizer Medienmarkt eine wirklich lohnende Alternative zu bieten», wird Yves Kilchenmann, CEO und Geschäftsleiter der Nau Media AG, zitiert.

Die Nau-Geschäftsleitung (vl.): Simon Klopfenstein, Yves Kilchenmann und Micha Zbinden.





Chefredaktor Micha Zbinden ergänzt: «Die tägliche Arbeit mit so vielen motivierten JournalistInnen im Durchschnittsalter von 29 Jahren hält jung – und ist durchaus fordernd. Denn: Die neue Generation muss komplett anders geführt werden. Der Ton macht hier die Musik.»

Simon Klopfenstein, COO von Nau.ch, sagt: «Bei Nau.ch wird in der Belegschaft das tägliche Hinterfragen und kreative Ausprobieren von neuen Ideen und digitalen Möglichkeiten von allen Beteiligten geschätzt. Diese Dynamik ergibt in unserem Team ein solidarisches Miteinander und einen vortrefflichen Zusammenhalt.»

Angelika Meier, stellvertretende Chefredaktorin und Leiterin News & People: «Nach nur fünf Jahren sind wir aus der Schweizer Medienwelt nicht mehr wegzudenken. Das verdanken wir einem erfahrenen, aber auch jungen und dynamischen Team, das nie stehenbleibt.»

Und auch Christof Vuille, stellvertretender Chefredaktor und Politik-Chef von Nau.ch, lässt sich zitieren: «Ich bin stolz darauf, dass unser Politteam im Bundeshaus geschätzt und respektiert wird, und dass wir mit unserer Arbeit zur Schweizer Medienvielfalt beitragen können.»

Nachwuchsförderung

Nau wäre nicht Nau, wenn die junge Medienmarke nicht auch in Zukunft Neues in die Tat umsetzen würde, heisst es weiter. Mit der kürzlich erfolgten Aufschaltung von 128 Lokalseiten, welche von derzeit rund 30 Lokalagenturen exklusiv für Nau.ch vermarktet werden, beschreite Nau neue Wege. Die Finanzierung aus den eigenen Werbeerträgen werde damit auf eine noch breitere Basis gestellt.

Das Nau-Team in der Zentralredaktion in Liebefeld bei Bern.





Darüber hinaus sorge Nau.ch mit der eigenen Journalismus-Academy mit Coach und Medienprofi Urs Frieden für die gezielte Nachwuchsförderung in der Schweizer Medienbranche. Zbinden: «Nau.ch hat sich zu einem attraktiven Ausbildungsbetrieb für Schreibtalente entwickelt. In unserer Academy bilden wir die jungen Leute on-the-Job aus und führen sie an den fordernden Redaktionsalltag sorgfältig heran. Rund 30 Prozent der Academy-Abgängerinnen und -Abgänger erhalten bei uns eine Festanstellung. Das ist im Medienmarkt Schweiz sicher einzigartig.» (pd/cbe)