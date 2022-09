Der Stifterverein Medienqualität Schweiz hat am Dienstagmorgen in Zürich vor zahlreichen Gästen das Medienqualitätsrating 2022 präsentiert. Die Coronapandemie habe mit ihren unmittelbaren Folgen für den Alltag die Qualität im Journalismus beim Publikum und den Medien selbst ins Zentrum gerückt und gezeigt, wie bedeutungsvoll Qualitätsjournalismus für die Orientierung und öffentliche Meinungsbildung ist. Viele Tages- und Onlinezeitungen sowie die SRG-Sendungen haben sich in drei von vier Qualitätsdimensionen gegenüber der Messung im Jahr 2020 verbessert.





Die Sieger 2022 in den vier Kategorien sind:

Radio- und TV-Sendungen: «Echo der Zeit» von SRF

Tages- und Onlinezeitungen: Neue Zürcher Zeitung



Sonntagszeitungen und Magazine: Wochenzeitung WOZ



Boulevard- und Pendlerzeitungen: Watson





Alle vier Redaktionen haben an der Veranstaltung in Zürich als Auszeichnung ein goldenes Q überreicht bekommen. Eine solche geht auch an Le Journal von Léman Bleu.



Das «Echo der Zeit» setze über alle untersuchten Medientitel hinweg – sowohl in der Inhaltsanalyse als auch in der Publikumsbefragung – den Massstab punkto Medienqualität in der Schweiz, heisst es. Die gedruckte NZZ führt die Gruppe der Tages- und Onlinezeitungen an. Bei den Sonntagszeitungen und Magazinen ist erstmals die Wochenzeitung WOZ an der Spitze, knapp vor der NZZ am Sonntag. Unter den Boulevard- und Pendlerformaten erreicht watson.ch mit deutlichem Abstand die Spitzenposition. Das Journal auf Léman Bleu ist der Aufsteiger des Medienqualitätsratings, da es von allen Informationsmedien gegenüber der Ausgabe 2020 am meisten Qualitätspunkte gewonnen hat.

Positive Gesamtentwicklung – weniger Vielfalt

Von den 51 untersuchten Informationsmedien konnten 37 Titel ihre Qualität entweder steigern oder halten, 14 haben an Qualität eingebüsst, heisst es weiter. Die meisten Tages- und Onlinezeitungen sowie fast alle SRG-Sendungen konnten sich in drei von vier Qualitätsdimensionen verbessern. Sie weisen – im Vergleich zu der Zeit vor Corona – eine höhere Relevanz auf, mehr Einordnung und eine gestiegene Professionalität. Dem gegenüber stehen starke Verluste in der Dimension der Vielfalt.

Alle privaten Fernsehsendungen konnten ihre Qualität steigern, am stärksten die Nachrichtensendung Le Journal von Léman Bleu. Auch die übrigen Regionalsendungen haben sich gut geschlagen: TeleBärn, Tele 1, Tele M1 und TeleZüri konnten ihre Gesamtscores gegenüber der vorherigen MQR-Ausgabe verbessern.

Sämtliche Boulevard- und Pendlerzeitungen konnten ihre Berichterstattungsqualität in den letzten beiden Jahren steigern. Offensichtlich hätten sie sich in der Coronapandemie bemüht, relevante Themen einem breiten Publikum lebensnah zu vermitteln, heisst es dazu in der Mitteilung. Das habe offenbar nicht immer funktioniert. Die Qualitätswahrnehmung beim Publikum sei bei 5 von 9 Titeln, teils deutlich, tiefer als 2020. Das Nachrichtenportal watson.ch konnte hingegen seine Qualität deutlich verbessern und zieht den anderen Medientiteln der Vergleichsgruppe davon.

Zu den Qualitätsaufsteigern gehören im MQR-22 auch die Sonntagszeitungen und Magazine. Sämtliche Titel können ihren Gesamtscore gegenüber der vorherigen MQR-Ausgabe verbessern. Auffallend sind ausserdem die hohen Zugewinne in der Publikumsgunst bei der Weltwoche und der WOZ; in turbulenten Zeiten werden Medien mit klarem publizistischem Profil offenbar von ihrer jeweiligen Leserschaft geschätzt, heisst es in der Mitteilung zum Ranking.

Das Medienqualitätsrating untersucht die Qualität der 51 wichtigsten Informationsmedien der Schweiz anhand zweier wissenschaftlicher Methoden. Das Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft (fög) der Universität Zürich misst die Berichterstattungsqualität mittels Inhaltsanalyse. An der Universität Fribourg und der Hochschule Luzern wird die Qualitätswahrnehmung anhand einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung gemessen. Diese zweifache Medienqualitätsmessung ist national wie international einmalig.

Neue Kennzahl zum gesellschaftlichen Impact

Das Medienrating wird 2022 erstmals um eine Kennzahl ergänzt: Der neue Impact-Score weist die Wirkstärke der untersuchten Medientitel aus, die diese bei politischen und wirtschaftlichen Themen auf die Meinungsbildung ausüben. In den Impact-Score fliessen zu gleichen Teilen zwei Faktoren ein: zum einen die Reichweite und Nutzungshäufigkeit, zum anderen der Informations- und Verständnisgewinn bei politischen und wirtschaftlichen Themen. Denn Qualität allein reicht nicht für eine gesellschaftliche Wirkung. Die Inhalte der Medientitel müssen auch aufgenommen und ihre Beiträge müssen verstanden werden – nur dann erzielen sie Impact.