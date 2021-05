Wortspiel: Online-Umsatz des Jungfraujochs gesteigert

Das Jungfraujoch ist der höchste Bahnhof Europas und eine der Top-Touristenattraktionen des Kontinents. Die Homepage Jungfrau.ch gehört zu den meistbesuchten Websites der Schweiz. Nachdem die Schweizer Digital-Marketing-Agentur Wortspiel die Jungfraubahnen über viele Jahre im Bereich Google Ads unterstützen durfte, weiteten beide Unternehmen die Zusammenarbeit auf die Conversion-Optimierung der Website Jungfrau.ch aus. Das Ergebnis: 14 Prozent mehr Online-Buchungen für das Jungfraujoch mit der gleichen Anzahl Besucher. So heisst es in einer Mitteilung vom Montag.







Die Bergbahn-Tickets für das «Jungfraujoch» wurden primär offline an den Ticketschaltern verkauft. Das führte in Stosszeiten zu Warteschlangen an den Kassen. Obwohl die Tickets online über die Website erworben werden können, kaufte nur ein Bruchteil der vielen Websitebesucher ihr Bergbahn-Ticket auf der Website.

Landingpage des Jungfraujochs verbessert

Weil es technisch nicht möglich war, den Onlineshop innert nützlicher Frist zu verbessern, entschieden die Jungfraubahnen und Wortspiel, weiter vorne zu optimieren: auf der Landingpage des Jungfraujochs. Mittels mehrerer Expert Walkthroughs identifizierte Wortspiel Schwachstellen und Optimierungspotenziale auf der Landingpage. Die daraus resultierenden Optimierungen stellte die Agentur in einem A/B-Test auf die Probe.

Das Ergebnis

Mit der optimierten Jungfraujoch-Landingpage generierten die Jungfraubahnen 14 Prozent mehr Ticket-Verkäufe – mit dem gleichen Traffic. Seither ist die Conversion Rate Optimierung (CRO) bei den Jungfraubahnen ein stetiges Thema. Und so sind weitere Initiativen zur Verbesserung der Conversion-Performance geplant.

«Uns als Jungfraubahnen ist Tradition wichtig, aber auch Innovation», lässt sich Matthias Bütler, CMO der Jungfraubahnen, zitieren. «Mit Wortspiel haben wir eine grossartige Schweizer Agentur gefunden, die innovativ ist und neue Ansätze prüft. Wir haben einen persönlichen Austausch, lernen voneinander und entwickeln Themen weiter – und das immer messbar. Die KPIs stimmen – dank Wortspiel konnten wir sowohl Conversion Rate als auch Return on Ad Spend markant erhöhen.»

«Für mich als Thuner ist es eine besondere Freude, mit den Jungfraubahnen zu arbeiten», sagt Erik Blatter, Head of Conversion Optimization bei Wortspiel. «Das Jungfraujoch hat nicht nur eine besondere regionale Bedeutung hier im Berner Oberland, sondern ist eine Marke mit internationaler Austrahlungskraft. Das ist eine besondere und schöne Herausforderung».

Dieses Projekt fand bereits Ende 2019 statt, also knapp vor Beginn der Corona-Pandemie. Aufgrund der Pandemie verzögerte sich die Veröffentlichung der Case Study.

Verantwortlich bei den Jungfraubahnen: Matthias Bütler (CMO), Achim Schneider; (Online Marketing Manager); verantwortlich bei Wortspiel: Erik Blatter (Head of Conversion Optimization), Stefan Vetter (CEO), Nils Kattau (externer Consultant). (pd/lol)