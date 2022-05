Andy Was Right: Paraplegiker-Stiftung neu im Portfolio

Andy Was Right konnte im letzten Monat zwei Pitches für sich entschieden. Neu unterstützt die Zürcher Social-Media-Agentur die Schweizer Paraplegiker-Stiftung und die Luzerner Kantonalbank als Partner im Content- und Kampagnenbereich.

Mit der Schweizer Paraplegiker Stiftung (SPS) begrüsst Andy Was Right einen Kunden aus dem Nonproft-Sektor, wie es in einer Mitteilung heisst. Die SPS möchte mit einer auf TikTok und Instagram fokussierten Kampagne die Gen Z sowie weitere junge Schweizerinnen und Schweizer von der Sinnhaftigkeit einer Mitgliedschaft überzeugen.

Weiterhin konnte die Agentur die Luzerner Kantonalbank (LUKB) als Partnerin gewinnen, wie es weiter heisst. Gemeinsam werde ein Konzept zur Förderung und Weiterentwicklung des Marktes «Jugendliche und junge Erwachsene» erarbeitet und umgesetzt.

«Wir danken unseren neuen Partnerinnen und Partnern für das Vertrauen in uns als das 360-Grad-Content-Powerhouse. Es freut uns sehr, verstärkt gesellschaftlich relevante Themen durch unsere Inhalte an die richtige Zielgruppe bringen zu dürfen», wird Nives Arrigoni, Head of Coordination von Andy Was Right, zitiert. (pd/cbe)