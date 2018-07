UPC Schweiz: Severina Pascu löst Eric Tveter als CEO ab

Eric Tveter (59) wird nach neun Jahren an der Spitze von UPC die Geschäftsführung als CEO an Severina Pascu (45) weitergeben, wie es in einer Mitteilung heisst.

Im Rahmen der jüngst kommunizierten Verkäufe von mehreren Ländergesellschaften von Liberty Global an Vodafone und der Trennung von UPC Schweiz und UPC Österreich habe das Unternehmen entschieden, die Organisationstruktur von UPC zu vereinfachen.

Pascu, bisher Chief Operating Officer von UPC Schweiz und den Geschäften in Polen, Ungarn, der Tschechischen Republik, Rumänien, der Slowakei und Luxemburg wird in ihrer neuen Rolle zusammen mit dem Management-Team von UPC den Fokus voll und ganz auf das Schweizer Geschäft legen.

Tveter wird derweil die Geschäfte in Polen, Ungarn, der Tschechischen Republik, Rumänien, der Slowakei und Luxemburg weiter als CEO verantworten und als Chairman von UPC Schweiz für die strategische Planung und das Stakeholder-Management tätig sein.

Fokus auf die Schweiz

Liberty Global soll nach den Verkäufen der Ländergesellschaften in Österreich, Deutschland, der Tschechischen Republik, Ungarn und Rumänien die Struktur in Europa vereinfachen. So habe das Unternehmen entschieden, das Geschäft in der Schweiz aus der bisher bestehenden Struktur in Zentral- und Osteuropa zu lösen und sogleich die Nachfolge von Tveter für die Rolle als CEO von UPC Schweiz aufzugleisen.

Pascu übernimmt ab September 2018 die Verantwortung für das Schweizer Geschäft. Sie hatte in den vergangenen zehn Jahren mehrere leitende Positionen in der Telekom-Branche und verantwortete verschiedene Liberty-Gobal-Gesellschaften. Dank ihrer Tätigkeit als COO von UPC Schweiz kenne sie die Schweizer Branche bereits gut. Pascu wird direkt an Liberty-Global-CEO Mike Fries und weiterhin an Eric Tveter rapportieren. Die Rumänin lebt mit ihrer Familie seit mehr als zwei Jahren in Zürich.

Erfolgreicher Turnaround

Eric Tveter fungierte neun Jahre als CEO an der Spitze von UPC Schweiz. Seit 2015 verantwortete er zudem die Geschäfte in Osteuropa und leitete damit acht Ländergesellschaften von Liberty Global.

Während seiner Tätigkeit als CEO sei nicht nur die Kundenzufriedenheit und Servicequalität um ein Vielfaches besser geworden, auch habe er die Marktstruktur mit der Einführung von Bündelangeboten, flächendeckendem Highspeed-Internet, den ersten Mobile-Angeboten und zuletzt dem Aufbau des eigenen Sportsenders MySports stark beeinflusst. Insgesamt nahm der Umsatz unter Tveter um über 20 Prozent zu. (pd/maw)