TikTok: Tobias Henning wird Deutschlandchef

TikTok, die führende Plattform für mobile Kurzvideos, hat Tobias Henning zum General Manager ernannt. Der 41-Jährige kommt von der Axel Springer und wird ab Oktober als erster Deutschland-Chef die Geschäfte von TikTok weiterentwickeln, heisst es in einer Mitteilung. Er werde in dieser Funktion an Rich Waterworth, den General Manager Europa, berichten.

Als General Manager Premium verantwortete und leitete Henning zuvor das Geschäft mit digitalen Premium-Inhalten von Bild und Welt, Deutschlands reichweitenstärksten Nachrichtenmedienmarken. Vor seiner Zeit bei der Axel Springer SE war der gelernte Volljurist unter anderem bei der internationalen Anwaltssozietät Hengeler Mueller tätig. Ausserdem absolvierte er einen MBA an der ESCP Business School in Paris.

«TikTok ist für mich eine einzigartige, innovative Content-Plattform. Die unglaublich unterhaltsamen Ideen der vielfältigen Nutzer*innen beeindrucken mich immer wieder aufs Neue. Ich freue mich sehr auf den Start bei TikTok und kann es kaum erwarten, mit den vielen Talenten hinter diesem einzigartigen Produkt zusammenzuarbeiten. TikTok hat enormes Potential und ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team zu starten», wird Tobias Henning zitiert. (pd/wid)