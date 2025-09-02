ESAF | Star TV: «Das war ein eigentlicher Strassenfeger»

Publiziert am 02.09.2025

Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) 2025 demonstrierte eindrücklich, wie aus einem traditionellen Bergsport ein nationales Medienereignis geworden ist. «Von 100 Menschen vor dem Fernseher haben 85 das ESAF auf dem Schweizer Fernsehen geschaut», so Christian Beck, Redaktionsleiter von persoenlich.com, die beeindruckende Quote von 84,5 Prozent Marktanteil beim Schlussgang. Mit 14 Kameras, 45-köpfigem Produktionsteam und einem Millionen-Budget wurde das Fest zum Medienereignis. Doch auch kleine Player suchten ihren Platz: Die Glarner Brauerei Adler landete mit einer anarchischen Social-Media-Kampagne einen Coup, musste diese aber nach Druck des Hauptsponsors vorzeitig beenden.

Während die Massen Richtung Mollis strömten, feierte Star TV in Schlieren seinen 30. Geburtstag. «Paul Grau hat sich eigentlich über die Jahre durchgeschlagen. Rundum hat sich alles verändert», würdigt Verleger Matthias Ackeret die Leistung des 77-jährigen Senderchefs. Als letzter Überlebender im Wagi-Komplex, wo einst TV 3, 3+ und andere Sender experimentierten, verkörpert Star TV die Kontinuität des Schweizer Privatfernsehens. «Es war wirklich eine Zeitreise zurück. Man war wirklich wieder in den 1990er-Jahren», beschreibt Ackeret die Jubiläumsfeier mit 400 Gästen.

