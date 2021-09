Prix Pathé

Der WOZ-Kulturredaktor wird für seinen Artikel über den Film «Nemesis» zum zweiten Mal nach 2013 mit dem Preis geehrt. Die Verleihung findet am 28. September 2021 im Rahmen des ZFF statt – am Tag, an dem Pathé sein 125-Jahr-Jubiläum feiert.