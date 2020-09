von Michèle Widmer

«Ich stelle simple Fragen und zeige echte Reaktionen», sagt die langjährige SRF-Moderatorin Mona Vetsch. (Schnitt: Michèle Widmer, Kamera: Edith Hollenstein)

Mona Vetsch arbeitet seit über 20 Jahren für verschiedene Sendungen beim Schweizer Radio und Fernsehen. 2017 hörte sie nach 17 Jahren als Moderatorin der Morgensendung auf SRF 3 auf. Diesen Frühling gab sie die Radiomoderation ganz auf, um sich im Fernsehen auf ihre «Dok»-Serie «Mona mittendrin» und «Reporter Spezial» zu konzentrieren.



Bei «Mona mittendrin» weiss Mona Vetsch nicht, wo und mit wem sie die nächsten drei Tage verbringen wird. Sie ist jeweils mittendrin in einem Alltag, einer Schweizer Realität, und erlebt Situationen, die vielseitig sind wie das Leben selbst. Seit August 2020 ist die Sendung einmal pro Monat auf SRF 1 zu sehen. «Mona mittendrin bei den Alkoholikern» läuft am Mittwoch, 9. September 2020, um 21 Uhr auf SRF 1.

