Autor Patric Scott hat das Kinderbuch «Die verrückte Reise von Pönkergüggel Tom und seinen Freunden» inklusive Hörbuch geschrieben und komponiert. Mit Fabienne Louves, Charles Nguela, Peter Pfändler, Anita Buri und weiteren bekannten Persönlichkeiten sind viele Prominente bei diesem Projekt dabei, wie es in einer Mitteilung heisst. Das Buch wird vom Werd&Weberverlag herausgegeben und ist seit 8. Oktober im Deutschschweizer Buchhandel erhältlich.

Tom ist ein junger Hahn. Wegen seinem auffälligen Äusseren – das Gefieder auf dem Kopf ähnelt einer Punkfrisur – wird er von den anderen Tieren gehänselt. Tom hat 18 Schwestern und ein Grosi, das ihm immer wieder sagt, dass er mit seinen Federn etwas ganz Besonderes ist. Seine besten Freunde sind die Jack-Russell-Hündin Lia und Bruno das Hausschwein, wie es in einer Mitteilung heisst.

Wie alle Kinder ist Tom neugierig. Er will wissen, wie die Welt hinter dem Gartentor ist und ausbrechen aus dem Alltagstrott des Hofs. Seine Freunde sind von der Idee weniger begeistert. Doch Tom lässt sich nicht von seinem Vorhaben abbringen. Mit einem Trick und der Hilfe von Lia’s Frauchen Seraina gelingt es ihm, das Tor zu öffnen. Und weil Freunde Freunde nicht im Stich lassen, können Lia, Bruno und Seraina nicht einfach zusehen, wie Tom ganz alleine in die grosse, weite Welt zieht. Die Vier ahnen nicht, welche Abenteuer sie in den nächsten Tagen erwarten wird.

Patric Scott ist Musiker, Komponist, Produzent und Coach. Neben Songs für Hörbücher komponiert er mit «grossem Erfolg» Pop- und Musicalsongs, wie es weiter heisst. «Pönkergüggel Tom» ist sein erstes Kinderbuch – eine Herzensangelegenheit und ein weiterer Meilenstein in seiner Karriere.

Team: Patric Scott (Autor/Produzent), Leya Luna (llustration), Massimo Buonanno (Produzent), Gögs Andrighetto (Engineering/Mix & Mastering), Petra Bonmassar (Backingvocals & Chorarrangement); Verlag: Werd&Weberverlag.

Cast: Florian Schneider (Erzähler), Patric Scott (Tom Pönkergüggel), Fabienne Louves (Jack Russell Hündin Lia), Peter Pfändler (Das Hausschwein Bruno), Ronja Borer (Das Mädchen Seraina), Charles Nguela (Alpaka Charly), Anita Buri (Bibermutter Regula), Gigi Moto (Bärin Eleonaora), Anikó Donath (Tratsch-Henne Elsbeth), Isabelle Flachsmann (Tratsch-Henne Mimi), Marina Lory (Tratsch-Henne Lily), Nathanael Schaer (Bär Francesco/Ensemble), Lea Leuenberger (Lehrerin Igel Frau Stachel/Ensemble), Nathanael Maegli (Bär Danu & Wolf/ Ensemble), Klaudia Dodes (Biber Tobi/Ensemble), Raboose (Hase Raboose/Ensemble), Noel Sulzberger (Hase/Ensemble). (pd/tim)