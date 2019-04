Best of Swiss Web Award Night: Galadinner, Cüpli und drei Awards

In der Samsung Hall in Dübendorf wurden am Mittwochabend zigmal die Gläser erhoben. Angestossen haben rund 850 Gäste – und zwar auf die besten Webprojekte, die besten crossmedialen Kampagnen sowie neue neue «Werberin des Jahres». Seit dem letzten Jahr finden die Best of Swiss Web Awards, der Goldbach Crossmedia Award sowie die Wahl des «Werbers des Jahres» unter einem Dach statt.

Den Master of Swiss Web 2019 ergatterte sich die Social Shopping App Amigos vom Migros Genossenschafts-Bund und den Agenturen Liip und Dreipol. Jung von Matt/Limmat und Graubünden Ferien lieferten mit «Grosseltern Vorverkauf» die beste crossmediale Kampagne. Und: Die neue «Werberin des Jahres» kommt von Wirz und heisst Petra Dreyfus.

Wie war das Ambiente in der Samsung Hall am Mittwochabend? Und welches Team zeigte sich für das Siegerbild am kreativsten? Alle Bilder zum Anlass finden Sie hier. (wid)