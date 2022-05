Abstimmung: «Lex Netflix schafft Arbeitsplätze»

Ganz einfach: Weil wir damit beginnen, gleich lange Spiesse in Europa auch für die Schweizer Filmwirtschaft zu schaffen. In allen Ländern Europas ist es üblich, dass Streamingdienste wie Netflix, Disney plus, Sky und andere bei ihren Produktionen Geld in den Ländern ausgeben müssen für ihre neuen Produktionen, in denen sie auch Geld verdienen. Nur die Schweiz kennt das bislang nicht. Und das macht die Zusammenarbeit für Schweizer Filmfirmen mit diesen Diensten bei Neu-Produktionen sehr schwierig. Wir sollten die Filmwirtschaft stärken, weil sie einen starken Wirtschafszweig unseres Landes ausmacht. Nicht nur für die Kreativen, sondern auch für unzählige Dienstleister. Zudem sind Schweizer Filme Visitenkarten für unser Land. Wichtig ist: es geht nicht darum – wie viele meinen – visionäre Träume von einzelnen Filmemachern zu erfüllen. Es geht um eine Wirtschaftsförderung, die uns nichts kostet, aber viel bringt.

Das enttäuscht mich besonders, dass die bürgerlichen Jungparteien ihrer eigenen Altersgenossen im Regen stehen lassen. Zudem: es geht nicht um Meinungsfreiheit. Sondern um ein Tool, das überall sonst erfolgreich umgesetzt wird und von dem alle profitieren können. Ich bekomme jeden Tag Anfragen gerade von jungen Leuten, die gerne ins Filmgeschäft einsteigen würden. Vor und hinter der Kamera, auch vieles, was mit kreativem Handwerk zu tun hat. Und ich muss meist absagen, weil wir nicht genügend in der Schweiz drehen und umsetzen können. Die 20 Millionen plus, die ausländische Anbieter hier ausgeben müssten, sind in etwa sechs bis zehn zusätzliche Filme oder Dokus, oder Serien, die in der Schweiz entstehen könnten. Mit all den Arbeitsplätzen für Schweizer Filmschaffende. Was hat das mit Meinungsfreiheit zu tun? Da schiessen sich diese Jungparteien in ihre eigenen Beine, meine ich. Und verhindern Arbeit für junge Schweizer Kulturschaffende.