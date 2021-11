SRF: Live-Sondersendung zum Schweizer Buchpreis

Am 7. November wird der Schweizer Buchpreis 2021 am Literaturfestival «BuchBasel» verliehen. Für die diesjährige Auszeichnung sind vier Werke nominiert. Radio SRF 2 Kultur berichtet direkt im Anschluss an die Preisverleihung live aus dem Theater Basel in einer Sondersendung.

Über 92 eingereichte Titel aus 65 Verlagen hat die Jury für den Schweizer Buchpreis 2021 geprüft. Für die Shortlist nominiert hat sie fünf ganz unterschiedliche Bücher, von denen nach dem Rückzug von Christian Kracht noch vier im Rennen sind.

Im Zentrum von Martina Clavadetschers Roman «Die Erfindung des Ungehorsams» stehen drei Frauen und die Frage nach künstlicher Intelligenz. Thomas Duarte entlarvt in seinem Debütroman «Was der Fall ist» die Absurditäten unserer Arbeitswelt und Michael Hugentobler legt mit seinem Roman «Feuerland» ein Buch über Kolonialismus, Sprachwissenschaft und Ethnologie vor. Unter dem Titel «Grösser als Du» setzt sich Veronika Sutter in Form von 15 Erzählungen mit komplexen Beziehungsgeflechten und Gewalt auseinander.

Die Literaturredaktoren Michael Luisier, Julian Schütt und Felix Münger berichten im Anschluss der Preisverleihung live aus dem Theater Basel mit Einschätzungen und Interviews. Ebenfalls führt er Interviews mit der Gewinnerin oder dem Gewinner sowie dem Jurysprecher Daniel Graf. Auf SRF Kultur findet ein Online-Voting zum diesjährigen Preis statt.

Ausstrahlung: Sonntag, 7. November 2021, Radio SRF 2 Kultur, ab 12.00 Uhr und Radio SRF 1, ab 14.00 Uhr (pd/wid)