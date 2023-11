SRF: Luzia Tschirky zu Gast bei «Persönlich»

In der SRF-Radiotalkshow «Persönlich» lernen sich die Journalistin und mehrjährige SRF-Russlandkorrespondentin Luzia Tschirky und der Schweizer Musiker und Sänger Sebastian Bürgin alias Baschi kennen. Die Sendung, moderiert von Olivia Röllin, ist am Sonntag, 3. Dezember 2023, um 10 Uhr auf Radio SRF 1 zu hören. Im TV wird die Sendung gleichentags um 16.15 Uhr auf SRF 1 ausgestrahlt.

Luzia Tschirky ist zu einem der Gesichter des Krieges in der Ukraine geworden. Schon mit 19 wusste die Sarganserin, dass sie einmal Russlandkorrespondentin werden möchte. Nun hat sie ihren Traumberuf vorzeitig abgegeben und schreibt an einem Buch über ihre Erfahrungen als Korrespondentin in Russland, der Ukraine und Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Im April 2023 ist sie zudem Mutter einer Tochter geworden.

«Chum bring en hei» hat er gesungen und alle wissen sofort, wer gemeint ist – Sebastian Bürgin, besser bekannt als Baschi. Er ist bei der SRF-Sendung «MusicStar» mit 17 ins Rampenlicht getreten und seither nicht mehr raus. Und dies, obwohl er die Sendung als Sechsplatzierter verlassen musste. Seit 20 Jahren prägt er die Schweizer Musikszene und ist aktuell mit seinem neuen Album «Wenn s Läbe drzwüsche chunt» auf Tour.

Nach zwei Staffeln im Jahr 2023 geht die TV-Übertragung von «Persönlich» mit dieser Episode zu Ende und wird 2024 in dieser Form nicht mehr weitergeführt. Punktuelle TV-Ausstrahlungen können möglich sein. Die Radiotalkshow «Persönlich» auf Radio SRF 1 wird wie gewohnt jeden Sonntagvormittag weitergeführt, von verschiedenen Orten in der ganzen Deutschschweiz, live und mit Publikum. Die Veranstaltung mit Tschirky und Baschi ist bereits ausgebucht. (pd/cbe)