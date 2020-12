Swiss Music Awards

Ohne Publikum im Hallenstadion

Die Swiss Music Awards ziehen für ihre 14. Ausgabe am 26. Februar 2021 ins Zürcher Hallenstadion. Mit einer abendfüllenden TV-Show, die vom TV-Sender 3+ produziert und exklusiv ausgestrahlt wird, zollen sie im Corona-Jahr dem Schweizer Musikschaffen Tribut.

Die begehrten Pflastersteine werden von bekannten Laudatoren direkt zu den Gewinnerinnen und Gewinnern gebracht – nach Hause, ins Hotel, in die Dorfbeiz, in den Proberaum, ins Studio – wo immer sie an diesem Abend sind. (Bilder: zVg.)