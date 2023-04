Buchmesse

65 Schweizer Verlage in Leipzig

Bei der Buchmesse steht das Publikum im Zentrum. Das lockt viele Schweizer Verlage in die ostdeutsche Stadt.

Die Buchmesse Leipzig hat den Charakter eines Lesefestivals. Im Zentrum steht das Publikum. Das lockt die Verlage aus der Deutschschweiz in die ostdeutsche Handelsstadt. In diesem Jahr sind es mehr als 2014; damals war die Schweiz Gastland an der Buchmesse.