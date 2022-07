Adolf Ogi: René Hildbrand publiziert Jubiläumsbuch «Dölf Ogi»

Am Montag feiert der ehemalige Bundesrat Adolf Ogi seinen 80. Geburtstag. Aus diesem Grund hat der langjährige Blick- und persoenlich.com-TV-Kritiker René Hildbrand eine Biografie mit dem Titel «Dölf Ogi» herausgegeben, die das Leben des populären Kanderstegers nochmals in den «besten Anekdoten und Geschichten» Revue passieren lässt.

Im Gegensatz zu den vorherigen sieben Ogi-Büchern ist diese unautorisiert und war eine Geburtstagsüberraschung für den Jubilar. Von keinem anderen Bundesrat gäbe es so viele spannende Geschichten und köstliche Anekdoten wie von Dölf Ogi, dem Bergler aus Kandersteg, so Hildbrand. Der ehemalige VBS-Chef und Medienminister sei vom Werk, das im Helvetia-Verlag erschienen ist und vom langjährigen Tagi-, Blick und AZ-Medien-Karikaturisten Nico illustriert wurde, sehr angetan gewesen, so Autor Hildbrand. (ma)