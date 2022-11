Swissinfo: Schweizer Filme für ein internationales Publikum

Eine stetig wachsende Auswahl an Filmen aus der und über die Schweiz ergänzt neu das Angebot von SWI swissinfo.ch, dem internationale Dienst der SRG, wie es in einer Mitteilung heisst. Für die Streamingplattform Play Suisse in deutscher, französischer und italienischer Sprache produzierte Filme sind nun auch auf Englisch untertitelt und aus dem Ausland abrufbar.

Die Kollektion deckt eine breite Palette an Themen ab: vom Leben der Kämpferinnen im Donbass über das Felsklettern im Tessin und den Kampf ums Überleben während des Bootsrennens «Bol d'Or» auf dem Genfersee bis hin zu spektakulären Schweizer Kriminalfällen. Auch Filme zu den Ereignissen rund um den Absturz des Swissair-Flugs 111 im September 1998, den spektakulären Zürcher Postraub, ein Zugsdrama in den Schweizer Alpen sind verfügbar.



Weitere Informationen über die Swiss Film Selection sind unter http://www.swissinfo.ch/films zu finden. (ots/mj)