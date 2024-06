Nemo: So sieht das Showkonzept der Tournee aus

Nemo geht auf Europa-Tournee. Auf dem Programm stehen Konzerte in 17 Ländern, darunter Deutschland, Frankreich, Spanien oder England, wie Nemo am Mittwoch auf Instagram mitgeteilte. Die Tour trägt den Titel «Break The Code» – Nemos ESC-Song hiess «The Code». Die Europatournee soll im März 2025 in Köln beginnen.

persoenlich.com weiss: Für die inhaltliche und szenische Umsetzung der Bühnenshow von Nemo ist Creative Director Roger Staub verantwortlich. «Zusammen mit Nemo und Artist Manager Gian Rosen wurde ein Showkonzept entwickelt, welches in mehreren Akten die Story von Nemo zeigt – von den Anfängen bei ‹Cypher› auf SRF 3 bis zum grossartigen Erfolg am ESC», so Staub, Mitglied des ADC Switzerland. Die Schweizer Tournee beginne Anfang Juli mit dem Konzert auf dem Gurten. Danach folge eine Festivaltour in der Schweiz mit einer anschliessenden Cloubtournee im Herbst. Die Proben zur Tournee würden demnächst starten.

Roger Staub, Gründer der Branding-Agentur LoF* – Leap of Faith, kreierte bereits die «MTV Unplugged»-Session des Schweizer Musikers Stress (persoenlich.com berichtete). Auch die aktuellen Auftritte der Band Pegasus im Zirkus Knie wurden von Staub orchestriert.