Zurich Film Festival: Vermarktungschefin geht nach vier Monaten

von Michèle Widmer

Die zur NZZ-Mediengruppe gehörenden Vermarktungs- und Eventagentur Spoundation Motion Picture (SMP), welche die Vermarktung des Zurich Film Festivals (ZFF) zuständig ist, erhält bereits nach kurzer Zeit eine neue Geschäftsführerin. Erst im Januar 2020 hatte Christina Hanke den Posten übernommen (persoenlich.com berichtete). Nun hat sie das Unternehmen per Ende April verlassen, wie die NZZ in einer Mitteilung schreibt.

Details sind auf Anfrage von persoenlich.com nicht zu erfahren. «Christina Hanke verliess die SMP aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über die Geschäftsausrichtung», sagt NZZ-Sprecherin Seta Thakur.



Elke Mayer hat übernommen

Im Mai folgt nun Elke Mayer, bisher Mitglied der Geschäftsleitung und Leiterin Sponsoring, als SPM-Geschäftsführerin. Auch sie verantworte die Vermarktungsaufgaben für das Zurich Film Festival im Mandatsverhältnis.



«Wir freuen uns sehr, dass wir die Position intern besetzen konnten – mit einer langjährigen, hoch kompetenten Mitarbeiterin, die sowohl das Team wie auch das Festival bestens kennt und auch darüber hinaus sehr gut vernetzt ist», wird Felix Graf, CEO der NZZ-Mediengruppe, zitiert.

Mayer trat 2012 in die SMP AG ein und wurde Anfang 2016 zur Leiterin Sponsoring berufen. Davor war sie als Projektmanagerin für verschiedene renommierte Agenturen in München und Stuttgart tätig und betreute Projekte in den Bereichen Eventorganisation und -Sponsoring. Mayer verfügt über einen BWL-Abschluss der Hochschule Heilbronn mit dem Schwerpunkt Kulturmanagement.

In ihrer neuen Funktion werde Elke Mayer weiterhin eng mit Christian Jungen, dem künstlerischen Direktor und Leiter des Zurich Film Festival, zusammenarbeiten.