Erdmannpeisker: 20 Jahre lang geniessen mit «Win for Life Deluxe»

In der Line Extension gibt es neu eine Million bar auf die Hand zu gewinnen sowie zusätzlich jeden Monat 6000 Franken während 20 Jahren. So heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Dieses attraktive Gewinnversprechen inszeniert Erdmannpeisker mit einer fulminanten Reise durch Zeit und Raum, die aufzeigt, was sich mit dem Gewinn alles für Möglichkeiten auftun.







Die Kampagne für «Win for Life Deluxe» wird im Mai im TV und Online ausgestrahlt und mit Out-of-Home-Massnahmen sowie einem starken POS-Auftritt ergänzt.

Neues Kampagnendach

Erdmannpeisker ist als Lead Agentur seit 2014 für die Kommunikation des Los-Sortiments von Swisslos verantwortlich. Der «Win for Life Deluxe»-Spot ist die erste Umsetzung unter dem neuen kommunikativen Dach für Rubbellose. Die Kampagnen-Mechanik beruht auf witzigen Testimonials in denen die unterschiedlichsten Personen erzählen, warum sie gerne Rubbellose spielen.







Die überraschenden Inszenierungen sollen die positive Grundeinstellung gegenüber den Losen verstärken und die Produktevielfalt aufzeigen, die für jeden das passende Los bietet. Der auffällige Rubbel-Einstieg in die Filme sowie der aktivierende Claim «Pack deine Chance» verbinden die unterschiedlichen Stories. Weitere Umsetzungen werden ab Sommer zu sehen sein.







Verantwortlich bei Swisslos Interkantonale Landeslotterie: Rolf Kunz (Leiter Marketing & Distribution), Markus Fischer (Leiter Produkt-Management Lotterien), Anouk Grünert (Leiterin Produkt-Management Lose); Verantwortlich bei Erdmannpeisker: Gabriel Peisker, Sybille Erdmann (Gesamtverantwortung), Patrick Fawer (Art Direction), Torsten Maas (Text), Jenny Ziörjen (Mediengestaltung), Selina Helbling (Beratung), Markenfilm Zürich, Florian Studer (Producer), JUNGLE (Regie), Zipmedia (Mediaplanung). (pd/lol)