Wirz: Alain Eicher wird Executive Creative Director

Alain Eicher ist neuer Executive Creative Director und Mitglied des Managements, wie Wirz in einer Mitteilung schreibt. Zuvor arbeitete der Basler während über sieben Jahren für Jung von Matt/Limmat, lernte dort das Texten und Konzepten von der Pike auf und verantwortete als Creative Director substanzielle Etats auf Kunden wie Migros, Emmi oder Graubünden Ferien.

Für den Alpenkanton prägte er in dieser Zeit unter anderem den Auftritt der Werbeikonen Gian und Giachen mit. Als Autor der beiden Kinderbücher schaffte er es bis auf Platz 1 der Bestsellerliste. Für die Migros lancierte Eicher im letzten Jahr die Grillitarier – eine neue Ernährungsspezies, welche die Migros im hart umkämpften Grillsommer erfolgreich neu positionierte.

Internationale Lorbeeren erntete er mit der Ambient-Aktion «The Great Escape» und dem PR-Coup «Fotografieverbot in Bergün» für Graubünden Ferien sowie der Sound-Book-App für den Nordsüd Verlag, die das Vorlesen mit aufregenden Geräuschen und märchenhafter Musik vertont.

«Fernando Perez und ich haben Alain damals bei JvM als Praktikant eingestellt. Was er seither an kreativer Arbeit geleistet hat, ist beeindruckend. Seine Verpflichtung stellt eine echte Bereicherung für unser Team dar und unterstreicht unsere Absicht, unseren Kunden mit grossen, tragfähigen Ideen langfristig zu helfen», lässt sich Livio Dainese, Co-Ceo und Kreativchef, in der Mitteilung zitieren.

Alain Eicher ist Mitglied des Art Directors Club Schweiz, beim D&AD in London und der One Show in New York. Er lebt in Zürich und verbringt seine Freizeit mit Grillieren. (pd/eh)