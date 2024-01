M-Way läutet den Frühling mit einer neuen Kampagne ein. Unter dem Motto «Early Bird» stehen im Januar und Februar die Vorbereitungen auf die neue Saison im Mittelpunkt. Zu den Klängen von «Alle Vögel sind schon da» werden E-Bikes geputzt, Schläuche geflickt und Mängel überprüft, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Hauptbotschaft der Kampagne: Rechtzeitig vor Saisonstart das E-Bike in den Service bringen. Eine frühzeitige Wartung vermeidet Engpässe, die entstehen könnten, wenn alle E-Bike-Besitzer ihre Fahrzeuge gleichzeitig zum Service bringen. Zusätzlich gilt ein besonderes Angebot: Die letzten Vorführmodelle aus dem Jahr 2023 werden mit einem Rabatt von 25 Prozent verkauft. Der frühe Vogel fängt den Wurm – und bekommt die besten Angebote.

«Die Kampagne konzentriert sich auf die Markenwerte von M-Way: Service, Kompetenz und Auswahl», so Elyne Hager, Head of Marketing, Brands & Communications bei M-Way. Die Haupt- und Kurzsequenzen der Kampagne werden auf verschiedenen sozialen Plattformen präsentiert, um eine breite Zielgruppe zu erreichen. Die emotionalen und motivierenden Inhalte sollen nicht nur die Vorfreude auf die kommende E-Bike-Saison wecken, sondern auch die Verbundenheit mit der Marke stärken.

Das Konzept wurde bei M-Way intern entwickelt, mit eigenen Mitarbeitenden als Protagonisten und in Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma Out Of Order umgesetzt. Matthias Kappler führte Regie.

Verantwortlich bei M-Way: Elyne Hager (Head of Marketing & Brands), Alfonso Patermo (Art Director), Andreas Stopp (Marketing Manager); Produktion: Lara Lienhard (Out Of Order), Regie & DoP: Matthias Kappeler, Fotograf Nicolas Burri, Styling: Jenni Tschugmell, Hair & Make-up: Jasmin Berger. (pd/cbe)