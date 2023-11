Trio: An der Bushaltestelle den Jackbot knacken

Ende 2023 hat Swiss Casinos Agence Trio für eine Markenkampagne für ihre Online-Glücksspielplattform in der Romandie angefragt. Die Agentur mit der Krake begleitet den Kunden bereits seit drei Jahren. Das Ziel der Kampagne: Neue Spielerinnen und Spieler aus der Westschweiz durch verschiedene Formate zu begeistern. Dies schreibt die Agentur in einer Mitteilung.

Von der vollständigen Dekoration eines Trams in Genf über OOH/DOOH und digitale Spots bis hin zu einem monumentalen Plakat im zentralen Lausanner Quartier Flon hat die Kampagne diverse Massnahmen beinhaltet.





Swiss Casinos hat sich die Idee ausgedacht, die Agence Trio kreativ in verschiedenen Formaten umgesetzt hat, wobei immer das ideale Bild des Online-Casinos im Mittelpunkt steht: Es ermöglicht, ein paar Runden Roulette oder Spins zu spielen, egal wann und egal wo man ist. Schluss mit Langeweile während einer Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln, beim Warten beim Arzt oder auf einen Freund: All diese Zeitpunkte werden laut derm Kampagne zu aufregenden Momenten, in denen der Jackpot vielleicht nicht weit entfernt ist.

Agence Trio entschied sich, Szenen aus dem Alltag darzustellen, in denen ein Spin an einem Spielautomaten alles verändern kann. Man entdeckt verschiedene Situationen, in denen ein Protagonist am Warten ist und beschliesst, sein Smartphone herauszuholen, um zu spielen. Nach einigen Spins ist der Jackpot geknackt. Das virtuelle Spiel wird dann genauso real wie die Gewinne: Jetons schiessen aus dem Bildschirm und überfluten bald den gesamten Raum. Vom Alltag zu einem Moment intensiver Freude.

Eine Kampagne, die online und in den Strassen der Schweiz seit Anfang November zu entdecken ist. (pd/wid)