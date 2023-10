Jung von Matt Limmat: Annette Häcki verlässt die Agentur

von Michèle Widmer

Nach dreieinhalb Jahren bei Jung von Matt Limmat gibt Annette Häcki ihre Position als Managing Creative Director ab. Im September sei ihre Zeit bei der Agentur zu Ende gegangen, schreibt sie in einem Post auf dem Netzwerk LinkedIn. Auf Anfrage sagt sie gegenüber persoenlich.com: «Es war sehr emotional für mich, und das gleich zweimal. Vor ein paar Monaten, als ich mich zu dem Schritt entschlossen, und jetzt, wo ich mich tatsächlich vom Team und all diesen tollen Menschen bei Jung von Matt verabschiedet habe.»

Der Entscheid sei ihr nicht leicht gefallen, fügt sie mit Blick zurück an. «Ich hatte wunderbare Jahre bei Jung von Matt und ich bin Roman Hirsbrunner sehr dankbar, dass er mich geholt und mir sein Vertrauen geschenkt hat.» In der Zeit sei vieles entstanden, was ihr sehr wichtig sei und Bestand habe. Als Beispiel nennt sie das Gislerprotokoll, das inzwischen als Verein organisiert ist und 160 Mitgliedsunternehmen zählt.

In den letzten Jahren gewachsen sei aber auch ihr «Unternehmerinnengeist», dem Häcki nun folgt. «Ich gründe aktuell ein neues Unternehmen und freue mich riesig darauf. Im November gehts los», sagt sie. Mehr über ihr Vorhaben verrät die künftige Unternehmerin noch nicht. Aber: «Ich freue mich jetzt extrem auf mein eigenes Ding.»

Häcki startete im Juni 2020 als Creative Director bei Jung von Matt Limmat. Davor arbeitete sie bei Wunderman Thompson, Rod Kommunikation oder Contexta.