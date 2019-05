Cannes Lions 2019: Apple ist Creative Marketer 2019

Im Juni trifft sich die Werbebranche in Südfrankreich zu den Cannes Lions. Nun haben die Organisatoren den ersten Gewinner gekürt. Apple erhält den Titel Creative Marketer of the Year 2019, wie es in einer Mitteilung heisst.

Diese Würdigung hat das Unternehmen erhalten, aufgrund seiner erstklassigen, kreativen Kommunikations- und Marketingaktivitäten. Tor Myhren, Vize-Chef von Apple, wird den Preis in der Finalshow am Freitag, 21. Juni, in Cannes entgegennehmen.

Der Creative Marketer of the Year wurde im Jahr 1992 erstmals verliehen. Frühere Gewinner waren Google, Burger King, Samsung, Heineken, Mc Donald's, Mars, Ikea oder Unilever. (pd/wid)