Mit der Kampagne «Be all kinds of strong» möchte Swiss Olympic die Lebens- und Gesundheitskompetenzen von Jugendlichen im Fitnessbereich fördern, dies in den schweizweit über 130 Anlagen von Activ Fitness und Fitnesspark. Jugendliche, die mental und sozial stark sind, seien weniger anfällig auf Dopingmentalität, Muskelsucht und weitere Suchtproblematiken, heisst es in der Mitteilung

«Be all kinds of strong» ist eine Kampagne des Programms «cool and clean», dem grössten Präventionsprogrammim Schweizer Sport. Für die neue Kampagne hat Freundliche Grüsse zahlreiche kreative Content-Formate konzipiert, in denen die Life Skills in unterschiedlichen Storylines auf TikTok, Instagram, YouTube und Plakaten dramatisiert werden.

Die Jugendlichen erhalten hilfreiche Motivations-Reminder, welche in Form von Push-Notifications dargestellt werden. Die Kampagne ruft ausserdem dazu auf, die eigene Persönlichkeit in diversen Bereichen zu reflektieren und zu stärken. Auf derLandingpage (www.coolandclean.ch/strong) können weitere Life Skills entdeckt werden.

Die Kampagne ist die Weiterführung der Kommunikationsoffensive von Swiss Olympic im Umfeld des nicht-organisierten Sports. Sie will nicht nur Awareness schaffen, sondern auch tiefer in die Thematik der Life Skills eingehen und für mehr Interaktion sorgen, damit junge Menschen die eigenen Fähigkeiten besser einschätzen und reflektieren können. (pd/wid)