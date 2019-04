An zahlreichen Orten im Einkaufscenter St. Jakob-Park in Basel können sich grosse und kleine Besucherinnen und Besucher eine Woche lang spielerisch die Zeit vertreiben oder im Wettkampf gegeneinander antreten. Grüsse und Wünsche an den Osterhasen auf einem Riesen-Ei dürfen ebenso wenig fehlen wie «Ei love Hockey» – ein spezieller Oster-Airhockey-Tisch. Einer der Höhepunkte ist das Schoggihasen verzieren, das auch dieses Jahr am Samstag, 20. April 2019, zum Programm gehört. Der Erlös geht wie bisher an die Stiftung Pro UKBB (Universitäts-Kinderspital beider Basel), wie es in einer Mitteilung heisst.

OSW kreierte dafür eine plakative Kampagne im frühlingshaften Grün, die direkt auf die Herzen aller Familien zielt. Nebst zahlreichen analogen Spielen und Geschicklichkeitsherausforderungen, gibt es dieses Jahr ein Gewinnspiel der besonderen Art: ein virtuelles Eiertütschen. In der St. Jakob-Park-App kann man sich online registrieren und beim Eiertütsch-Stand an einem grossen Buzzer sein Glück versuchen. Verlost werden zahlreiche Geschenkkarten des Shopping Centers St. Jakob-Park. Die Spiele und der Spass steigert die Vorfreude auf Ostern und lässt den sonst allgegenwärtigen Shoppingstress zu dieser «Jahreszeit» für kurze Zeit vergessen. Für die Oster-Spiel-Park Aktivitäten zeichnete sich die emotion.company verantwortlich.

Zu sehen sind die diesjährigen Ostersujets auf Tele Basel, Social Media, als Inserate und natürlich im und ums Shopping Center St. Jakob-Park selbst.

Verantwortlich beim Shopping Center St. Jakob Park: Carla Paolucci (Leiterin Marketing & Kommunikation), Daniel Zimmermann (Centermanager), verantwortlich bei OSW: Michael Oswald (Creative Director), Fiona Riat (Graphic Design), Sara Steinmann (Text), Christian Imfeld, Kevin Danjuma (DTP), Nathalie Egli (Beratung), verantwortlich bei emotion.company: Marc Zehnder (Creative Director). (pd/cbe)