Havas: BAG-Kampagne neu aufgesetzt

Weltweit sind antimikrobielle Resistenzen eine der grössten Herausforderungen für die öffentliche Gesundheit. Um darauf aufmerksam zu machen, hat Havas Schweiz mit einem interdisziplinären Team aus Zürich und Genf die Kampagne «Antibiotika: Nutzen wir sie richtig, es ist wichtig» des Bundesamtes für Gesundheit neu aufgesetzt. Diese wird seit dem 1. November schweizweit auf Deutsch, Französisch und Italienisch ausgespielt, wie die Agentur mitteilt.

Für die Kommunikation setzt Havas auf vier Personas mit unterschiedlichen soziodemografischen Hintergründen, welche mit persönlichen und solidarischen Zitaten auf die richtige Einnahme von Antibiotika aufmerksam machen. Ein besonderer Fokus lag hierbei auf möglichst klaren Botschaften in einfacher Sprache, welche durch das reduzierte Design und die satten Farben noch zusätzlich hervorgehoben wurden.

Die vier Sujets werden als Banner, Social Media Ads sowie YouTube PreRolls gezielt ausgespielt und erreichen die Zielgruppen zudem über die Landingpage sowie über Apotheken-Screens, interne Kommunikationsmittel und Give Aways des Bundesamtes für Gesundheit.

Die Kampagne ist Teil der nationalen Strategie gegen Antibiotikaresistenzen StAR, die der Bundesrat 2015 lanciert hat.

Verantwortlich beim Bundesamt für Gesundheit: Adrian Kammer (Kampagnenleiter), Tobias Frey (Projektleiter); verantwortlich bei Havas Schweiz Creative: Gabriel Mauron (Chief Creative Officer), Constantin Camesasca (Creative Director), Julia Fischhaber (Creative Director), Camille Delesalle (Management Director), Jasmine Pierce (Client Service Director), Sandra Kopplin (Senior Account Director), Pauline Charuel (Account Director), Helen Ingold (Junior Art Director), Dominik Cattaneo (Motion- and Multimedia Developer); verantwortlich bei Havas Schweiz Media: Nathalie Herrmann (Senior Account Director), Nicolai Abel (Head of Programmatic Hub), Lena Rüdisüli (Channel Expertise Consultant), Dimitri Kistler (Channel Expertise Consultant), Ahmed Aouad (Campaign Manager Digital); Produktion: Gruner Films (Tizian Gruner, Producer), Brauereisound (Ediz Kiracar & Flo Steinbach, Sound Designer) Social Media und Website: Contcept (Martin Winiker, Barbara Ryter, Sara Streule), Philippe Braun (Website und Programmierung). (pd/nil)