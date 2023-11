Weihnachtskampagnen: Chloë Sevigny zeigt Facetten ihres Lebens

Der Modehändler Zalando setzt für die Festtagskampagne auf eine Stilikone. In «Geschenke für all deine Seiten» spielt die amerikanische Schauspielerin Chloë Sevigny die Hauptrolle. Regisseurin Justyna Obasi zeigt die 48-Jährige «in intimen Settings» – beim Familienessen bis hin zum Feiern mit Freunden, wie es in einer Mitteilung heisst. Jedes Szenario erzähle aus einem Kapitel aus Sevignys Leben.

«Jedes Kleidungsstück erzählt eine andere Geschichte und gibt einen Einblick in eine Facette unseres Lebens», wird Chloë Sevigny in der Mitteilung zitiert. «‹Geschenke für all deine Seiten› ist eine Einladung, unsere vielschichtigen Persönlichkeiten zu feiern, und zugleich eine Erkundungsreise, bei der ich mich freue dabei zu sein.»