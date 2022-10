Inhalt und Form: Damit es mit dem Business klappt

Im Kleinen wie im Grossen: Für Worldline – laut eigenen Angaben Schweizer Marktführer für Zahlungslösungen – ist das kein Sprichwort, sondern ein Leistungsversprechen. Zu dessen Erfüllung greift die international tätige Gruppe unter anderem auf das Know-how und die Infrastruktur der ehemaligen SIX Payment Services zurück, die sie 2018 übernommen hat. Seither legt das Unternehmen grossen Wert darauf, auch unter neuem Namen zuverlässige Kontinuität zu beweisen. Entsprechend wurden Geschäftsmodell, Werte sowie das Fingerspitzengefühl für lokale Traditionen und Bedürfnisse bewusst beibehalten.

Die von der Zürcher Agentur Inhalt und Form konzipierte und realisierte Awareness-Kampagne macht das deutlich. Sie stärkt sowohl bei bestehenden als auch neuen Unternehmen jeder Grösse das Vertrauen in ebendiese Kontinuität und positioniert Worldline als kompetenten, flexiblen und unterstützenden Partner im Bereich der Zahlungsabwicklung. «Für jedes Business die passende Zahlungslösung» lautet folgerichtig auch der zentrale Kampagnenclaim. Unter diesem wurden insgesamt vier verschiedene Sujets umgesetzt, die Unternehmerinnen und Unternehmer mit Leidenschaft bei ihrer Arbeit zeigen, während sich Worldline im Hintergrund zuverlässig um die passende Zahlungslösung kümmert.

Die Kampagne ist laut Mitteilung in der ganzen Schweiz seit dem 3. Oktober in Form von Plakaten, Bannern, Social Ads sowie Pre-Rolls zu sehen.

Verantwortlich bei Worldline: Melanie Vögelin (Head of Marketing & Communications), Alina Schröter (Communication Specialist); verantwortlich bei Inhalt und Form: Dominik Stibal (CEO), Karin Estermann (Executive Creative Director), Caroline Minar (Junior Art Director), Yannick Lippuner (Copywriter), Manuela Marty (Head of Consulting / Strategist), Celina Harisberger (Project Manager), Gianluca Pirrera (Director of Digital Media); verantwortlich bei The First Cut is the deepest: Philipp Moosbrugger (Produktion und Regie); verantwortlich bei Wiener Wohnzimmer: Stephan Riefer (Foto und Film). (pd/cbe)