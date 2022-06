BrinkertLück: Das Führungsteam wird ausgebaut

Ab sofort werden André Rechlin als Head of Strategy und Denis Rätzel als Executive Creative Director die Agentur BrinkertLück am Standort Hamburg unterstützen, wie es in einer Mitteilung heisst. Zusätzlich wird Theresa Gramckow zum Creative Director befördert. Raphael Brinkert, Agenturgründer: «Unser strategischer und kreativer Anspruch ist unmissverständlich: Klare Kante, klare Haltung und einprägsame Kommunikation führt zum nachweisbaren Markenerfolg. Mit den Verpflichtungen von André und Denis und der Beförderung von Theresa haben wir herausragende Strategie- und Kreativ-Persönlichkeiten in unserem Team, die unsere Philosophie und effektive Arbeitsweise bestens verstehen und unsere Ideale teilen.»



André Rechlin hat sein Handwerk bei Jung von Matt Sports gelernt – hier durchlief er als Strategy und Sponsoring Consultant sämtliche Ebenen bis hin zum Senior – bevor er für die Fundación Real Madrid Clinic tätig war. Zu seinen bisherigen Kunden zählen unter anderem Adidas, Allianz, Deutsche Kredit-Bank, Intersport, Mc Donald’s und Volkswagen. Der studierte Betriebswirt und Wirtschaftspsychologe unterstützt Brinkertlück mit seinem umfassenden Know-how im Bereich der Strategie. Als Marken- und Sponsoring-Stratege hat er sich mit Profi- und Amateursport auseinandergesetzt und ganzheitliche Marketing-Strategien für Verbände, Vereine, Unternehmen und Athleten entwickelt. Seine Expertise in der nachhaltigen Markenführung, von der Brand Story bis zu den Kommunikationskanälen, setzt der Head of Strategy künftig bei Brinkertlück ein. «Bei Brinkertlück warten nicht nur herausfordernde kommunikationsstrategische Aufgaben auf mich, sondern viele Themen sind Ehrensache. Gemeinsam teilen wir die Auffassung, dass Agenturen nur dann wirklich erfolgreich sind, wenn es auch ihre Kunden sind. Dafür möchte ich mit klaren und einfachen Strategien einen relevanten Beitrag leisten», fasst Rechlin laut Mitteilung zusammen. Ein Kernthema ist die strategische Beratung der DFB-Nationalmannschaft, für die Brinkertlück kürzlich das Mandat als Leadagentur der Produktwelt «Adler & Akademie» gewann.

Die sportliche Expertise von Denis Rätzel, Ececutive Creative Director, und sein Gespür für kreatives Storytelling eignete sich der vielfach ausgezeichnete Kreative bei seinen früheren Stationen an: Dazu zählen Philipp und Keuntje, Jung von Matt Sports Kolle Rebbe und Heimat Active, wo er unter anderem Kunden wie adidas, DFB, DOSB, Borussia Dortmund, Hertha BSC, FC St. Pauli, Mercedes Benz und Netflix betreute. «Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit Raphael, Andre, Leonie und Theresa sowie einem hungrigen Team von exzellenten Kreativen unsere Kunden dank effektiver Kreation noch erfolgreicher zu machen», lässt sich Denis Rätzel in der Mitteilung zitieren.



Als Creative Director wird Theresa Gramckow als Creative Director neben ihren bisherigen Aufgaben das Kampagnendesign für Neu- und Bestandskunden vorantreiben. Die Kreative, die seit Agenturgründung bei brinkertlück tätig ist, hat zuletzt das visuelle Konzept für den SPD-Bundestagswahlkampf 2021 (Red in a world of Colours) entwickelt und war in dieser Funktion hauptverantwortlich für sämtliche Bewegtbild- und Fotoproduktionen. Dabei greift die ausgezeichnete Kreative auf ihr Marken- und Kreativ-Know-how zurück, welches sie bei DDB und Jung von Matt Sports erlernt hat. Bei JvM war sie unter anderem für die operative Umsetzung für den DOSB und Team D zuständig. Ihre Streaming-Idee für die DKB bei der Handball-WM 2017 brachte nicht nur Livestream-Rekorde auf YouTube in Deutschland, sondern der DKB auch den Preis «Sponsor des Jahres» ein. «Mit Brinkertlück arbeiten wir nicht nur kreativ, sondern auch effektiv und erfolgreich. Ich freue mich sehr, gemeinsam mit dem Team an diesen Track Rekord anzuknüpfen und für unsere Kunden noch mehr Erfolgsgeschichten zu produzieren», wird Theresa Gramckow in der Mitteilung zitiert.

Neben den neu besetzten Stellen sucht Brinkertlück laut Mitteilung aktuell weitere Mitarbeiterinnen in Hamburg, Zürich und Haltern am See für die Bereiche Strategie, Beratung, Kreation und Content sowie Community-Management. (pd/mj)