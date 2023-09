Thjnk Zürich: Das gute Leben mit Denner

Bei Denner gibt es jede Woche über 200 Artikel in Aktion. So kann man Woche für Woche den Einkaufskorb füllen, auch wenn mal etwas weniger im Portemonnaie ist, heisst es in einer Mitteilung. Denn die aktuelle wirtschaftliche Lage habe zur Folge, dass die Kaufkraft der Konsumentinnen und Konsumenten abnehme.

Aufgrund dieser Situation wollte man wieder den Discounter-Kern der Marke hervorheben. Nachdem in den letzten beiden Jahren die physische Nähe der mittlerweile über 860 Filialen in der ganzen Schweiz dramatisiert wurde, soll nun gezeigt werden, dass man mit den Produkten von Denner und den vielen Aktionen auch in schlechteren Zeiten ein gutes Leben führen kann, schreibt die Agentur Thjnk Zürich.

Der neue Film zeigt den Alltag einer gealterten Grand Dame und ihrer treuen Bediensteten. Die Dame war früher einmal reich. Doch die besten Tage sind längst vorbei. Das Anwesen ist heruntergekommen, das Auto nur noch ein rostiger Blechhaufen und der Tennisplatz gleicht eher einem Tennisacker. Und trotzdem lebt die Dame noch «das gute Leben». Denn ihre langjährige Wegbegleiterin verwöhnt sie täglich mit hochkarätigen Gerichten. Die Zutaten und Produkte dazu kauft sie allesamt bei Denner ein.

Zu dieser Kampagne hat man laut Agentur einen Song gefunden, der wie die Faust aufs Auge passt: Peggy Lees Klassiker «Ain’t we got fun». Die beiden Protagonistinnen singen den Song wie in einem Musical direkt in die Kamera und somit noch direkter zur Zielgruppe vor den Bildschirmen. Dabei werden die Lyrics immer wieder mit passenden Szenen humorvoll unterstrichen.

Der Film wird im Kino, im TV und online in verschiedenen Versionen und Längen zu sehen sein. Die beiden Damen werden die Kommunikation von Denner immer wieder begleiten. So moderieren sie auch die Denner-Wochenaktionen an und bewerben in Kurzformaten spezifische Produkte und Aktionen.

Verantwortlich bei Denner: Rémy Müller (Leiter Marketingkommunikation & E-Commerce), Pascal Trütsch (Stv. Leiter Marketingkommunikation); verantwortlich bei Thjnk Zürich: Alexander Jaggy, Pablo Schencke (GF Kreation), Lukas Amgwerd (Creative Direction), Lukas Frischknecht (Art Direction), Josephine Jeanguenin, Xenia Marty (Graphic Design), Andrea Bison (GF Beratung), Cornelia Nünlist (Beratung), Benjamin Calcott (Agency Producing), Gordon Nemitz (GF Strategie); externe Partner:innen: Ali Ali (Regie), Pierre Mouarkech (DoP), hillton (Produktion), Neda Zag, Tobias Wilhelmer (Editing), Twenty Below Music (Music Composition), Jingle Jungle (Tonstudio), JBW Media AG (Media). (pd/cbe)