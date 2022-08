Leading Swiss Agencies (LSA) diskutiert in der kürzlich lancierten Live-Talk-Serie «Digital Business Transformation» über Trends und Best Cases zu digitalen Themen zusammen mit Expertinnen, Kunden und Agenturen. Der Live-Talk zeige gemäss einer Mitteilung auf, wie neue Technologien in der Praxis Einzug halten und welche Chancen sich für die Kommunikationsbranche eröffnen. Der Talk findet regelmässig statt und gibt digital-interessierten Marketers Einblick in wegweisende Praxisfälle von LSA-Agenturen und ihren Kunden.

Das Metaverse werde die Wirtschaft in vielerlei Hinsicht verändern und das Marketing biete dafür ein ideales Experimentierfeld. «Im nächsten Live Talk* vom 7. September werden wir eine Initiative untersuchen, die YouHodler, eine auf kryptogestützte Kreditvergabe spezialisierte Fintech-Plattform, kürzlich mit der Unterstützung von Kuble durchgeführt hat», wie es in der Mitteilung weiter heisst. Im Talk spricht Christof Zogg mit Vaida Saltenyte (YouHodler), Christian Aichhorn und Gustavo Salami (Kuble) über einen Use Case im Metaverse, in dem ein Web2/Web3-Ansatz mit Gamification-Elementen und Lead-Generierung kombiniert wurde. Eine Anmeldung sei nicht erforderlich, Fragen könnten über den Live-Chat gestellt werden. Der Talk wird auf englisch geführt.

Vaida Saltenyte ist Head of Partnerships bei YouHodler, einem Anbieter von Krypto-Dienstleistungen mit Sitz in Lausanne. Mit mehr als zwölf Jahren Erfahrung in den Bereichen Fintech-Kommunikation und digitales Marketing verfüge sie über «umfassende Kenntnisse in der Entwicklung innovativer Projekte und dem Aufbau strategischer Partnerschaften».

Christian Aichhorn ist Managing Partner bei der Zürcher Digitalagentur Kuble und Partner bei der Metaverse Academy. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Marketing und ist spezialisiert auf digitales Marketing, Blockchain und Metaverse. Bevor er bei Kuble anheuerte, war er unter anderem für UBS und Man Investments tätig.

Gustavo Salami, Gründer der Zürcher Digitalagentur Kuble und der Metaverse Academy, ist spezialisiert auf Innovationsthemen. Als Visionär tauche er ein in neue Trends und Welten, immer auf der Suche nach dem «next big thing».

Christof Zogg verantwortet das digitale Transformationsgeschäft der Swisscom. Er verfügt über zwanzig Jahre Management-Erfahrung in unterschiedlichen Unternehmen und Branchen mit Fokus auf Digitalisierung – unter anderem als CEO von Starticket, Director Digital Business der SBB und Director Developer & Platform Group/Mitglied der Geschäftsleitung von Microsoft Schweiz. Er engagiert sich nebenberuflich als Jury Chairman der Branchen-Awards «Best of Swiss Web» und «Best of Swiss Apps». (pd/tim)

*Unter diesem Link geht es zum Live-Talk vom 7. September, der um 11.30 Uhr startet.