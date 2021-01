Heimat Zürich: Die Bank Cler lässt Fakten sprechen

Die Bank Cler ist bekannt dafür, in Sachen Finanzen kein Blatt vor den Mund zu nehmen und mit ihrer Kommunikation gerne mal die öffentliche Diskussion übers liebe Geld anzustossen. Ganz im Sinne ihres Markenclaims «Zeit, über Geld zu reden» gehen auch die drei Sujets des jüngsten Imageflights dorthin, wo es bei vielen Schweizern oft weh tut – finanziell gesehen: Was kostet es, in der Schweiz ein Kind aufzuziehen? Welche finanziellen Einbussen bringt es mit sich, in Pension zu gehen? Und wie sieht es mit dem vielbeschworenen grossen Privatvermögen der Schweizer aus?

Die nüchternen finanziellen Fakten sind «überraschend und eindrücklich» und sollen zum Reflektieren der eigenen Situation anregen, heisst es in einer Mitteilung der Agentur Heimat Zürich. Die drei Out-of-home-Motive, die auch als Bewegtbildversionen auf Instagram und YouTube geschaltet werden, bilden den Teaser für eigene Landingpages, auf denen man tiefer in das jeweilige Thema eintauchen kann: cler.ch/kinderkosten, cler.ch/vermoegen und cler.ch/rente.



Verantwortlich bei der Bank Cler: Gregor Eicher, Barbara Gürtler; Fotografie: Cyrill Matter; Produktion Fotografie: René Hauser und All in Production; Produktion Video: Matthias Kappeler. (pd/cbe)