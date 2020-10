Am Sonntag wurde die Aktion «Die Schweiz fährt Ski!» lanciert, wie es in einer Mitteilung vom Montagabend heisst. Dabei handelt es sich um eine private Initiative der Seilbahnen Schweiz, der Bergbahnen, der Destinationen sowie den Akteuren des Winter- und Schneesports für eine «sichere und schöne» Skisaison in den Schweizer Bergen.







Von der Bildung eines prominenten Komitees über die Koordination und Umsetzung der Kampagne bis hin zur visuellen Gestaltung hat Furrerhugi die Aktion «Die Schweiz fährt Ski!» im Auftrag von Seilbahnen Schweiz realisiert. Dazu gehörten unter anderem die Gestaltung der Key Visuals, die Gestaltung und Umsetzung der Website, die Umsetzung der Social-Media-Aktivitäten sowie die Medienarbeit.

Auf der Website sind – neben den Informationen zur Aktion – ein «offener Brief» an die Schweizer Bevölkerung, die Mitglieder des Co-Präsidiums, die Botschafterinnen und Botschafter sowie beteiligten Destinationen zu finden.

Die Aktion von Seilbahnen Schweiz, den Partnern Swiss Snowsports und der Fluggesellschaft Swiss sowie über 50 Bergbahnen und Wintersportorte wurde am 4. Oktober lanciert. Sie steht unter der Schirmherrschaft von Wirtschafts- und Tourismusminister Guy Parmelin.

Die Hauptbotschaft der Aktion lautet: Die Skisaison 2020/2021 wird in den Schweizer Bergen planmässig starten, unter Einhaltung aller Schutzmassnahmen. Um die gute Nachricht zu bekräftigen, wurde auf ein breites Komitee aus Politik und Sport gesetzt. Die Schneesportfreunde können sich mittels eines Facebook-Rahmens zur Aktion bekennen.

Verantwortlich bei Furrerhugi: Lorenz Furrer (Mandatsleitung), Kristel Marbach (Projektleitung), Matthias Halbeis, Martin Stoll, Chrystel Domenjoz (Medienarbeit, Beratung), Patrick Blaser (Website, Social-Media-Kommunikation), Julia Ryser (Art Direction), Sonja Rychener, Bogdana Vranjkovic (Grafik); verantwortlich bei Seilbahnen Schweiz: Berno Stoffel (Direktor Seilbahnen Schweiz), Benedicta Aregger (Teamleiterin Mitglieder, Politik und Tourismus). (pd/lol)