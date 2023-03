Mit einem neuen Claim und einem aufgefrischten Auftritt unterstreicht der ZVV, dass er heute und in Zukunft die Mobilität ermöglicht, die einzelne Menschen und die Gesellschaft vorwärts bringt. Dies symbolisiert der neue Claim und Schlüsselgedanke «Gemeinsam vorwärts». Dieser löst «Steig ein. Komm weiter» ab.

Der Aufbau des Auftritts wurde vom ZVV zusammen mit dem Strategen Peter Felser und den Kreativen Stefanie Huber und Peter Brönnimann erarbeitet. In der neuen Markenkampagne sollen die Vorteile des ZVV und dessen Möglichkeiten mit einem positiven Blick in die Zukunft kommuniziert werden. Ging es in der bisherigen Kampagne ursprünglich ums Weiterkommen des Einzelnen, geht es jetzt vermehrt auch ums Vorwärtskommen als Gemeinschaft.

Für die visuelle Umsetzung hat Art Directorin Stefanie Huber eine eigenständige farbenfrohe Welt aus grafischen Bewegungsformen geschaffen. «Wir haben das Gemeinsame, das Vorwärts und den Optimismus visuell grafisch umgesetzt mit der vielfältigen Farbigkeit der verschiedenen ZVV-Linien», wird Stefanie Huber in einer Mitteilung zitiert.

ZVV – Richtige Richtung



ZVV – Die Zukunft der Mobilität



ZVV – Gemeinsam gehts vorwärtser



Der neue Auftritt ist nicht nur auf Plakaten, DOOH und animierten Bannern zu sehen, sondern findet sich in Bälde auch auf Hunderten von Tram-, Bus- und Zugstüren.

Zudem sind ab April ein Zürcher Tram und ein Winterthurer Bus im neuen ZVV-Stil unterwegs. Ein «Gemeinsam vorwärts»-Zug im farbenfrohen neuen ZVV-Look ist ebenfalls in Vorbereitung, wie es weiter heisst.



ZVV – Zukunft verändern



ZVV – Nichts tun



Verantwortlich beim ZVV: Lukas Tenger (Leiter Marketing), Thomas Kellenberger (Leiter Kommunikation), Peter Schilde (Marketing-Kommunikation), Cristina Maurer (Kommunikation); Strategie: Peter Felser; Kreation: Stefanie Huber, Peter Brönnimann; Motion Design: Simone Nucci, Jürg Dummermuth (Ploy Studio Zürich), Janine Schärer, Josh Schaub; Ton/Musik: Dubdub Studios; Media: Konnex. (pd/cbe)