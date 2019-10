Cannes Lions 2019: Die Winner treffen sich zum Dinner

von Christian Beck

Nicht weniger als sieben Löwen holten die Schweizer Kreativen diesen Sommer an der Werbe-Weltmeisterschaft in Cannes (persoenlich.com berichtete). Dies wurde am Donnerstagabend nun gefeiert: Schweiz-Repräsentant Weischer Media lud Gewinner, Partner, Jurymitglieder und Medienvertreter zum Dinner ein.

Rund 25 Personen erschienen zum Anlass im Restaurant Huusbeiz in Zürich, um auf den Schweizer Erfolg anzustossen. Damit lag ADC Switzerland mit einer Anfang September geäusserten Vermutung falsch. Das Dinner sei ein No-Go und werde wahrscheinlich ohne Winner stattfinden, hiess es in einer Mitteilung. Anlass für die kritischen Worte war die Ankündigung von Weischer Media, künftig nur noch die Kategorie Media unterstützen zu wollen. Der ADC Switzerland kündigte daraufhin in einem offenen Brief an, die Schweiz-Repräsentanz übernehmen zu wollen.

Von den Querelen war am Donnerstagabend nichts zu spüren. Im Gegenteil: Sämtliche Winner waren gekommen, die von Christof Kaufmann, CEO Werbeweischer Schweiz, einzeln zur Löwenübergabe aufgefordert wurden. Eine Vertreterin von Saatchi & Saatchi aus Lausanne holte einen Bronze-Löwen ab, das Team von Jung von Matt/Limmat nahm zwei Bronze-Löwen entgegen und zum Schluss Thjnk Zürich einmal Bronze und gleich dreimal Silber. Die Löwen wurden von Juliane Merz von Werbeweischer überreicht.

«Es ist super, dass die Löwen nach so langer Zeit endlich bei uns sind», so Alexander Jaggy, Mitgründer und Geschäftsführer Kreation Thjnk Zürich, zu persoenlich.com. «Und sie sind wirklich wahnsinnig schwer.»