Wenn man jung ist, interessiert einen vieles, doch nicht in erster Linie, was in 30 Jahren sein wird. Ob es uns kümmert oder nicht: Die Zukunft gestalten wir alle mit und müssen auch mit den Konsequenzen leben. Besser also, wenn einem die Zukunft nicht egal ist. Die Jugendsession bietet jungen Menschen die Möglichkeit, sich konkret mit Zukunftsthemen zu befassen und diese aufs politische Parkett zu bringen. Welche Themen dies sind, kann auf jugendsession.ch mitbestimmt werden.

Unter dem Motto «Zukunft ist nicht egal» bewirbt die Zürcher Agentur Leo Burnett das Themenvoting der Jugendsession, wie es in einer Mitteilung heisst.

Kern der Kampagne sind kurze Online-Filme, welche zwei Jungs auf eine Zeitreise schicken. Plötzlich – 30 Jahre älter – werden sie auf amüsante Weise mit den Folgen ihres politischen Desinteresses konfrontiert. Die Spots widmen sich den Themen Automatisierung, Überwachung und Umwelt.

Verantwortlich bei SAJV: Lauriane Laville (Leiterin Kommunikation und Fundraising), Corinne Schwegler (Projektleiterin Jugendsession); verantwortlich bei Leo Burnett: Franziska Pennington, Vanessa Mermoud, Lars Wohlnick, Martin Stulz (Kreation), Melanie Möckli, Gisela Widmer (Beratung); verantwortlich bei CZAR Film AG (Filmproduktion), Daniel Borovkov (Regie), Rafael Kistler (Kamera), Sandy Blum, Philippe Favre (Produktion), Jingle Jungle (Sounddesign). (pd/as)