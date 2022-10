Edi.22

Diese Filme schaffen es auf die Shortlist

Die Jurys des Schweizer Auftrags- und Werbefilmpreises haben 49 mögliche Gewinnerfilme nominiert. Welche Filme gewinnen werden, wird am 3. November an der Preisverleihung im Schiffbau in Zürich bekannt.

Welche Werbe- und Auftragsfilme räumen 2022 ab? Die Antwort folgt am 3. November im Zürcher Schiffbau. (Bild: persoenlich.com/cbe)