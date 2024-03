Die Nachwuchsförderung hat beim ADC Switzerland einen hohen Stellenwert. So ging am Mittwochabend zum 17. Mal in Folge die Preisverleihung des ADC Young Creatives Award über die Bühne, diesmal im Club Zukunft in Zürich.

Die Teilnahme am Nachwuchswettbewerb war in diesem Jahr «überwältigend», wie es in einer Mitteilung heisst. 88 Einreichungen von 45 Teams – dies sei beinahe Rekord in der Geschichte des ADC Young Creatives Awards. Die Youngsters hätten in diesem Jahr eine spannende Aufgabe der diesjährigen Briefing-Partnerin Genossenschaft Migros Zürich zu bewältigen gehabt: «Macht Murpfi, das neue GMZ-Kinderprogramm, mit einem ‹Bäng› bekannt und maximal beliebt» (persoenlich.com berichtete).

Und das sind die Gewinnerinnen und Gewinner des ADC Young Creatives Award 2024:





Kategorie Film

Francesca Kleinstück und Emil Maeder Kategorie



Kategorie Outdoor

Luisa Jentzsch und Sandro Schmocker



Kategorie Cyber

Fabrice Studer und Manuel Silva



Kategorie Direct

Joséphine Ducret und Natalie Friedrich



Gesucht waren primär nicht nur Umsetzungen, sondern Big Ideas für ein relativ kleines Budget. «Wir haben smarte Ideen gesucht, die einfach sind und das Herz berühren. Und die Youngsters haben das begriffen und geliefert. Wir sind glücklich und begeistert», wird Sven Guggenheim, Leiter Marketing Kommunikation bei der Genossenschaft Migros Zürich, in der ADC-Mitteilung zitiert.

Eine besonders hohe Anzahl Einreichungen verzeichnete in diesem Jahr die Kategorie «Direct». «Wir sind wirklich begeistert von der Vielzahl an grossartigen Einreichungen in dieser Kategorie. Besonders schön finde ich, dass Direct Marketing, gerade wenn es um emotionale und persönliche Themen geht, auch bei den jungen Talenten zum Einsatz kommt und schön in crossmedialen Kampagnen inszeniert wird», so Fabiène Bachmann, Senior Projektleiterin Vermarktung Werbung bei Post Advertising.

Die Gewinnerinnen und Gewinner können sich neben den Young Creatives Awards über eine Mitgliedschaft im «Young ADC» freuen und sind somit Teil des ADC Switzerland. Das Besondere dabei: Die Young Members erhalten ein «Ticket» zum Mitjurieren bei der nächsten ADC-Jurierung und entscheiden somit über die Shortlist- und Bronze-Awards am ersten Jury-Tag, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Dank der Kooperation mit Weischer.Cinema Schweiz vertreten die Winner-Teams in den Kategorien Film, Outdoor und Cyber zudem im Juni die Schweiz an der Young Lions Competition in Cannes.

Die Preisverleihung wurde auch dieses Jahr von Céline Werdelis moderiert, die aktuell zum SRF-3-Moderationsteam gehört und früher für TeleZüri vor der Kamera und bei Radio 24 hinter dem Mikrofon stand. (pd/cbe)