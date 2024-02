von Christian Beck

Die Ticketpreise für den Super Bowl sind in diesem Jahr so teuer wie noch nie. Wer sich in der Nacht auf Montag das Spiel zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers live im Stadion in Las Vegas anschauen will, bezahlt im Schnitt 10'000 Dollar pro Platz.

Ähnlich teuer wie im letzten Jahr sind dafür laut Medienberichten die Werbespots – und diese Preise haben es ohnehin schon in sich: auf CBS kostet ein 30-sekündiger Spot etwa sieben Millionen Dollar. Als Super-Bowl-Werbespots gelten offiziell nur diejenigen, die während des Spiels landesweit ausgestrahlt werden – also zwischen Münzwurf und Spielende.

Viele Teaser mit teils prominenten Namen kursieren schon seit Tagen und Wochen. Einige TV-Commercials wurden aber schon in voller Länge veröffentlicht. persoenlich.com zeigt die Top 5 der Redaktion:



5. Michelob Ultra

Einer der Promis in den Werbespots: Lionel Messi, Fussball-Superstar von Inter Miami. Im Spot von Wieden+Kennedy für die Biermarke Michelob Ultra ist Messi an einem Strand in Florida zu sehen. Während der Argentinier auf sein frisch gezapftes Lieblingsbier wartet, drippelt er einen Ball durch die Strandbesucher. In Nebenrollen zu sehen sind auch Hollywood-Schauspieler Jason Sudeikis und NFL-Legende Dan Marino. Laut New York Times soll Messi für seinen Auftritt im Werbespot ungefähr 14 Millionen US-Dollar kassiert haben. Der Spot dauert stolze 90 Sekunden – und dürfte demnach für die Ausstrahlung nochmals 21 Millionen Dollar kosten.



4. Lindt

Das Leben ist eine Kugel – genauer gesagt: eine Lindor-Kugel. Zum ersten Mal auf der Super-Bowl-Bühne ist der Schweizer Chocolatier Lindt. Im 30-Sekunden-Spot beschliesst eine Frau, anderen eine Freude zu machen. Sie schickt eine Lindor-Kugel mit dem Wind hinaus in die Welt, getragen vom Songtext des Perry-Comos-Klassikers «Round and Round» von 1957. Der Werbespot «Life is a Ball» wurde von Grey Toronto produziert und vom australischen Filmemacher und Visual-Effects-Künstler Michael Gracey inszeniert.



3. Oreo

Jetzt wird die Geschichte neu geschrieben: Auf der grössten Marketingbühne der Welt nimmt die Guetzlimarke Oreo historische Momente auf die Schippe. Im 30-Sekünder wird gezeigt, dass das Drehen eines Oreo-Kekses eine entscheidende Rolle bei berühmtesten Entscheidungen in der Geschichte gespielt hat – so etwa, ob das Trojanische Pferd die Stadt Troja betritt oder ob Ausserirdische wirklich die Erde besucht haben. In der Hauptrolle des Spots von The Martin Agency ist Kris Jenner, die durch ihre Hauptrolle in der Reality-Fernsehserie «Keeping Up with the Kardashians» bekannt wurde.



2. Pluto TV

Um Couch-Potatos geht es im 60-Sekunden-Commercial von Pluto TV. Der Spot, kreiert von der Agentur Haymaker, ist eine Ode an den wohl beliebtesten amerikanischen Zeitvertreib: Fernsehgucken. Gezeigt wird Pluto TV Country, ein Ort, an dem die besten Couch-Potatoes der Welt durch reichhaltige und kostenlose Inhalte aufgezogen werden – also, den Sendungen, die über Pluto TV empfangbar sind.



1. Etsy

«Ouh là là» könnte man zum 30-Sekunden-Spot der Online-Einkaufsplattform Etsy sagen. Gezeigt werden amerikanische Politiker, die darüber diskutieren, was sie Frankreich im Gegenzug für die Freiheitsstatue schenken sollen. Sie entscheiden sich schliesslich für eine Käseplatte. Vorgestellt wird mit dem Spot von der Kreativagentur Orchard die neue Geschenkmodus-Technologie der Plattform, um so das perfekte Geschenk für jemanden zu finden.



In der Nacht auf Montag werden dann viele weitere Spots veröffentlicht, darunter mit den Beckhams, Arnold Schwarzenegger oder Christopher Walken.